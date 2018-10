Как с помощью видеоролика рассказать иностранцу о нашей стране 19.10.2018, 14:59

Беларусь, как настоящая «терра инкогнита», вызывает у иностранцев много вопросов.

В этом случае пригодятся видео с красивыми картинками и интересными фактами. Вот некоторые из роликов, которые можно показать иностранным друзьям, пишет planetabelarus.by.

20 фактов про Беларусь

Этот анимационный ролик изначально подготовили в Варшаве на польском языке. Но он так быстро стал вирусным и приглянулся белорусам, что его перевели как на белорусский, так и на английский язык. В ролике перечисляются занимательные факты о стране: высота самой высокой горы, актеры с белорусским происхождением, Витебск на картине Марка Шагала, World of tanks и Viber. Будет познавательно и для иностранцев, и для самих белорусов.

Беларусь — звыш за чаканне

Достаточно новый презентационный ролик Беларуси, выпущенный на белорусском языке. Художественный текст посвящен духу народа, а картинка балует не только белорусской природой, архитектурой, но и актерами в средневековых костюмах.

Таймлапс-ролики

Сразу несколько таймлапс-роликов, которые так любили снимать несколько лет назад. В быстром режиме под бегущие облака можно посмотреть на всевозможные объекты в Беларуси. Хорошо подходит, чтобы поставить фоном под презентацию.

Это, например, таймлапс витебского фотографа Юрия Ветличенко, на создание которого у него ушло четыре года.

History of Belarus — The songs of old Europe

Немного истории для более глубокого погружения в Беларусь. Это видео сняла белоруска, живущая в Америке, чтобы было проще объяснять друзьям, что это за неведомая страна в центре Европы, откуда она родом. Видео начинается с народных песен, а дальше короткое и понятное повествование об истории страны от ВКЛ до жизни в СССР. Текст озвучен на английском.

Будзьма Беларусамі

Мультфильм об истории Беларуси. Много фактов за 5 минут. И пусть этому мультику уже семь лет, смотрится он все так же здорово. А пересмотреть его не помешает и белорусам, чтобы вспомнить самые важные даты в истории Беларуси. Сразу все уловить достаточно сложно, так как информации много, но картинки, заставки, рэп про историю — все это в любом случае не скучно и познавательно. Да и вообще, «Будзьма! Ведай свой род!». Есть версия с английскими субтитрами.