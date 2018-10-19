Bloomberg: «Русская вечеринка» друзей Путина закончилась 19.10.2018, 15:06

Падение «Лондонграда».

Поднявшиеся из руин русского коммунизма успешные представители новой капиталистической эпохи двинулись из России на Запад. Сделавшие свои деньги в условиях хаотичного, а порой и опасного периода, который наступил после падения Советского Союза, нувориши в России начали искать за пределами своей страны места, где они могли бы потратить (и безопасно хранить) их богатства. О том, что заканчивается эпоха, когда российские коррупционеры могли беззаботно прожигать жизнь в Лондоне, пишет обозреватель Bloomberg (перевод - Русский монитор) Джеймс Роджерс.

Многие из российских богатеев поселились в Лондоне, посчитав британскую столицу местом, где можно делать выгодные инвестиции, а в некоторых случаях и жить. Это был хороший бизнес для элитных агентств по недвижимости. Британские частные школы «гребли» миллионы долларов благодаря чадолюбивым родителям, стремящимся дать своим детям эксклюзивное образование.

Самые дорогие магазины Лондона были счастливы удовлетворить неуемную тягу к роскоши – психологическая компенсация за детство, прошедшее в коммунистическую эпоху. Разумеется, не все богатства были законно приобретены, подчеркивает автор публикации и рассказывает о том, как в 90-е годы в Лондон в поисках недвижимости приезжали «бизнесмены» из России с чемоданами наличных денег (надо полагать, к радости местных риэлторов – Прим.ред.).

Тем богатым россиянам, которые хотели оставить позади некоторые аспекты своего прошлого, Лондон тоже был рад помочь. Респектабельная правовая система означала, что некоторые деловые споры, ведущие свое происхождение с другой стороны бывшего железного занавеса, стали привычными в судах Соединенного Королевства. Высококвалифицированные специалисты по связям с общественностью находились под рукой для «просушки» подмоченной репутации. Кроме того, жесткие местные законы о клевете означали, что некоторые неудобныедля них факты никогда не появятся в печати.

По мере роста цен на энергоносители в 2000-х годах российские богачи стали еще богаче, и денежный поток из России в Великобританию усилился, в конечном итоге родив социальный феномен, известный как «Лондонгград», который был подробно описан в одноименной книге Марка Холлингсворта и Стюарта Лансли.

Однако времена меняются. Когда первые русские олигархи переезжали на Запад в 1990-х и начале 2000-х годов, Британия их приветствовала не только потому, что была рада привечать богатых выходцев из России – ее привлекала также возможность наладить новые (хорошие) деловые и дипломатические отношения с бывшим противником «холодной войны». Однако теперь это все в прошлом, подчеркивает автор.

После аннексия Крыма в 2014 году, а особенно после отравления бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое произошло в начале этого года в Британии, британско-российские отношения оказались на самом низком уровне со времен окончания «холодной войны». Это привело к тому, что британские власти пошли на жесткие меры, направленные на борьбу с незаконно приобретенными деньгами и имуществом. Они приняли закон об «ордерах на богатство с сомнительным происхождением», требующий от «лица, которое обоснованно подозревается в причастности к тяжкому преступлению (а коррупция в Великобритании считается тяжким преступлением), или связанное с лицом, которое подозревается в таком преступлении, объяснять природу и степень интереса к конкретному имуществу, а также пояснить, как это имущество было получено».

Британские СМИ назвали этот закон «ордерами Макмафии» по названию одноименного сериала BBC TV, который рассказывал историю вымышленной русской семьи, живущей роскошной жизнью в Лондоне на доходы от преступлений.

«Нацеливаясь на подозрительные российские капиталы, власти Британии облегчают себе работу по борьбе со спецслужбами Владимира Путина». Автор приводит цитату из недавней передовицы The Economist, подчеркивая, что в нынешнем политическом климате необходимая политическая воля определенно может появиться. Автор завершает статью вопросительно, спрашивая, означает ли все вышеперечисленное, что «русская вечеринка в Лондонграде подошла к концу». Впрочем, уже очевидно, что вопрос этот – риторический. Друзьям Путина и их воровским деньгам в Лондоне больше не рады.