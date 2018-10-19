Лауринас Кащюнас: Автокефалия - это личное дело самих верующих 19.10.2018, 15:11

Лауринас Кащюнас

Фото: DELFI

В Литве власти не вмешиваются в дела церкви, в отличие от Беларуси.

Об этом сайту Сharter97.org заявил депутат Сейма Литвы Лауринас Кащюнас, комментируя cинод РПЦ в Минске и предстоящее предоставление автокефалии Украине:

- Журналисты отметили, что на синоде в Минске не было ни одного белорусского священника. Тем не менее, БПЦ присоединилась к его решениям. Как вы это прокомментируете?

- Я вижу в этом очень большой контроль и политическое решение. Это очень плохой пример, пример того, как не должно быть.

- Православные в Литве, как и в Беларуси, до сих пор принадлежат к Московскому патриархату. Может ли решение Вселенского патриархата стать толчком к возникновению автокефальной православной церкви в Литве и Беларуси – у всех народов, формировавших ВКЛ.

- Это была бы очень позитивная трансформация, но я понимаю, что реальность немного другая. Вертикаль и иерархия в этой сфере очень сильна. И мне сложно представить, что это могло бы произойти. Православная церковь не вмешивается в вопросы политики Литвы. Также, как и государство.

- Должна ли Литва занять активную позицию в этом процессе, учитывая что Беларусь диктатура а Литва демократия?

- У нас церковь отделена от государства. Власти не будут вмешиваться в церковные решения. В этом Литва и отличается от Беларуси. Здесь власти не проникают во все сферы жизни людей. Но скажу, что автокефалия - это личное дело самих верующих.