Константинополь не будет разрывать отношения с РПЦ 5 19.10.2018, 15:25

2,225

Вселенский Патриарх Варфоломей

Фото: EPA

Все православные верующие могут принимать полное участие в литургической жизни и церковных таинствах.

Константинопольский патриархат не будет разрывать отношения с Русской православной церковью и продолжит поминать Московского патриарха в порядке, уставновленном в диптихе.

Об этом говорится в обращении экзархата русских приходов Вселенского патриархата в Западной Европе, сообщает "Новое время".

"Дорогие Братья и Сестры, извещаем вас о том, что наша Архиепископия-Экзархат, находящаяся в юрисдикции Вселенского Патриархата, состоит в полном общении со всей Православной Церковью. Также извещаем вас о том, что Вселенский Патриархат не прерывал общения с Московским Патриархатом и продолжает его поминать в порядке, уставновленном в диптихе", - говорится в обращении.

В экзархате добавили, что все православные верующие могут принимать полное участие в литургической жизни и церковных таинствах в его приходах.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

15 октября Синод РПЦ принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем из-за подготовки Фанаром автокефалии Украинской православной церкви. Теперь за молитву в "запретных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителей Русской православной церкви ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.