Навальный: Мне показалось, что в обращении Золотова ясно слышалось слово «дуэль» 6 19.10.2018, 16:08

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Алексей Навальный

Фото: AP

Российский оппозиционер уличил главу Росгвардии в трусости.

ТАШКЕНТ, 19 октября. /ТАСС/. Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что не намерен участвовать в дебатах с блогером Алексеем Навальным, так как приглашал его на спортивный поединок после обвинений в свой адрес.

«Дебаты? Я его на другое приглашал», — сказал Золотов, отвечая на вопрос журналистов, примет ли он приглашение Навального подебатировать на федеральном телеканале. «Поэтому мы с ним не сходимся», — добавил глава Росгвардии.

Комментируя свой вызов Навального на ринг, Золотов пояснил, что «это было спортивное соревнование, не более того».

Мне показалось, что в обращении Золотова ясно слышалось слово «дуэль». А по дебатам, как мы знаем, и соревнования тоже проводят, пишет на своем сайте Алексей Навальный.

Ну что же, очень жаль. Я почему-то был почти уверен, что Золотов согласится (да и как можно отказаться после пафоса 80-го уровня), говорил об этом подробно во вчерашней программе.

Подумал даже, что согласится молниеносно, чтобы оставить меньше времени на подготовку и дебаты состоятся уже сегодня.

Я даже надел сегодня самую устрашающую мою футболку. Проводили опыты, она парализует волю противника:

Это был бы очень полезный для всей страны разговор, если бы такие дебаты состоялись. А так примерно ясно, что дальше будет.

Этот крымский мясокомбинат (обратите внимание, не Золотов подал на меня в суд, а предприятие, ставшее единственным поставщиком Росгвардии по секретному указу Медведева) уже подал на меня в арбитражный суд. Очень смешной иск, напишу про него.

Дальше мы полностью докажем свою правоту в суде, но всё равно нас объявят проигравшими, как это было во всех процессах: от Володина и Неверова до Усманова.

А потом Золотов будет везде ходить и говорить: я выиграл у них в суде, суд постановил, что все наши закупки шли по закону.

А ещё позже придёт «сатисфакция» уже в виде сфабрикованного уголовного дела или чего-то вроде. Тут многолетняя практика и стандарт поведения, гадать не надо.

Ну что же, могу только сказать, что подтверждаю всё, что заявил во вчерашнем ответе, а сегодняшний отказ Золотова только укрепляет мою уверенность в своей правоте.