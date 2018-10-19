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Лукашенко предложил отправлять студентов в армию на летних каникулах

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  • 19.10.2018, 16:12
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Диктатор заявил, что «функция мужчины - умереть ради женщины».

Лукашенко сегодня во время общения со студентами гродненских вузов рассказал о возможном способе борьбы с уклонистами от срочной военной службы, передает БелТА.

«Скосишь от армии — потом не знаю, на ком ты женишься. Сегодня девчонка хочет, чтобы рядом с нею был мужик, а не просто кто-то там в штанах ходил. И поэтому сейчас я думаю, а как ребят, которые поступили в вуз, подготовить и сделать мужиками. Мы же им отсрочку даем, а потом им после того, как закончат вуз, уже не хочется служить, они ищут разные способы…» — Лукашенко.

«Но мужик должен уметь разговаривать с оружием. В противном случае он не сможет защитить свою семью, своего ребенка, жену, мать. Это же наша функция — защищать и умереть ради женщины. Так было всегда», — подчеркнул Лукашенко.


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