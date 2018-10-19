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Арина Соболенко признана «Новичком года» по версии WTA

  • 19.10.2018, 16:24
Арина Соболенко

В 2018 году наша соотечественница совершила невероятный прорыв.

Белоруска Арина Соболенко признана "Новичком года" по версии Женской теннисной ассоциации, пишет "Прессбол".

В 2018 году наша соотечественница совершила невероятный прорыв из конца первой сотни мирового рейтинга, вплотную подобравшись к топ-10. Соболенко в уходящем сезоне добыла два титула на турнирах категории "Премьер", победив на соревнованиях в Нью-Хейвене и Ухани.


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