Арина Соболенко признана «Новичком года» по версии WTA 19.10.2018, 16:24

Арина Соболенко

В 2018 году наша соотечественница совершила невероятный прорыв.

Белоруска Арина Соболенко признана "Новичком года" по версии Женской теннисной ассоциации, пишет "Прессбол".

В 2018 году наша соотечественница совершила невероятный прорыв из конца первой сотни мирового рейтинга, вплотную подобравшись к топ-10. Соболенко в уходящем сезоне добыла два титула на турнирах категории "Премьер", победив на соревнованиях в Нью-Хейвене и Ухани.