Россия отказалась вернуть Польше обломки самолета Качиньского 10 19.10.2018, 16:26

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Россия не считает себя обязанной исполнять решения ПАСЕ.

Россия не будет выполнять решение Парламентской ассамблеи Совета Европы о возвращении Польше обломков самолета Ту-154М, потерпевшего крушение под Смоленском в 2010 году с президентом Лехом Качиньским и польскими чиновниками на борту, поскольку РФ не принимала участие в работе ПАСЕ. Об этом заявили в МИД России, сообщает 18 октября "Радио Польша".

Россия не считает себя обязанной исполнять решения Парламентской ассамблеи Совета Европы, — сославшись на неучастие страны в работе ассамблеи, заявил российский МИД, комментируя резолюцию ПАСЕ, призывающую передать обломки самолета Ту-154М в Польшу.

МИД России вновь заявил, что обломки польского самолета являются доказательством в расследовании, которое проводит Следственный комитет Российской Федерации. Элементы самолета «в соответствии со стандартами национального законодательства должны оставаться в России до завершения всех необходимых процедур», — подчеркнули в министерстве.

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, призывающую Россию передать Польше обломки самолета Ту-154М, который в 2010 году потерпел крушение под Смоленском.

В резолюции говорится, что согласно Чикагской конвенции страна, в которой произошла авария, обязана вернуть обломки и другие доказательства, как только будет завершено расследование технических причин катастрофы.

41 член ПАСЕ проголосовали за резолюцию, 6 воздержались, никто не был против.