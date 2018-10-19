Международные правозащитники поддержали Романа Кисляка 19.10.2018, 16:52

Фото Романа Кисляка

Брестский правозащитник был задержан в прошлое воскресенье.

"Власти Беларуси должны положить конец любым формам преследования, в том числе на судебном уровне, против Романа Кисляка, а также придерживаться обязательных для Беларуси международных стандартов, в том числе относительно свободы мирных собраний", - говорится в пресс-релизе Обсерватории по защите правозащитников, опубликованной сегодня на сайте Международной федерации за права человека. Об этом сообщае правозащитный центр «Весна».

По информации, полученной Обсерваторией, 14 октября 2018 года Роман Кисляк был задержан во время мирного собрания против строительства аккумуляторного завода в Бресте.

"Сотрудники милиции задержали по меньшей мере 16 человек из числа наиболее активных участников акции, в том числе Николая Статкевича. Трое несовершеннолетних, один взрослый, который оказался отцом одного из несовершеннолетних, и одна женщина были освобождены вскоре после задержания. Остальные провели ночь в заключении, в том числе Роман Кисляк. Двенадцать человек были в результате обвинены по ч. 1 ст. 23.34 Кодекса об административных правонарушениях за участие в несанкционированном массовом мероприятии, которая предусматривает наказание до 15 суток административного ареста", - отмечают международные правозащитники.

Обсерватория напоминает, что трое протестующих были осуждены на пять суток административного ареста, в том числе Николай Статкевич и блогеры Сергей Петрухин и Александр Кабанов. Остальные были оштрафованы на общую сумму, эквивалентную 1200 евро.

Роман Кисляк почувствовал себя плохо и был госпитализирован из-за высокого давления. После госпитализации, Кисляк не был возвращен под стражу. Суд по его делу состоится 24 октября.

Обсерватория по защите правозащитников (Обсерватория) была создана в 1997 году FIDH и Всемирной организацией против пыток (OMCT). Цель программы - вмешательство с целью предотвращения или ликвидации ситуаций репрессий против правозащитников. FIDH и OMCT являются членами ProtectDefenders.eu, механизма по защите правозащитников Европейского союза, который осуществляется международной гражданским обществом.