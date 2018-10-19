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Фотофакт: Лидеры стран ЕС сходили в бар

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  • 19.10.2018, 16:55
Фото: EPA

Встреча была совершенно спонтанной.

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и лидеры Бельгии и Люксембурга провели вечер 17 октября в баре на площади Гранд-плас. Политики заглянули туда после встречи с британским премьер-министром Терезой Мэй, посвященной выходу Великобритании из Евросоюза.

Как передает Oxu.Az, фото опубликовал хорватский журналист Хрвое Крешич.

Меркель и Макрон общались с туристами и местными жителями, обмениваясь с ними рукопожатиями. Премьер Люксембурга Ксавье Беттель рассказал, что он купил напитки, чтобы отпраздновать свое переизбрание.

«Было очень здорово. Мы тоже люди», - заявил 18 октября Беттель, комментируя появившуюся в Сети фотографию. Политик отметил, что встреча дала им возможность обсудить дела за пивом с картофелем фри.

Помощник президента Франции заявил, что встреча была совершенно спонтанной. Приглашение от Беттеля было получено, когда Макрон и Меркель возвращались в отель.

Распространивший фото Крешич пообщался с туристами, говорившими с Меркель. Оказалось, что когда канцлера Германии спросили о Брексите, она ответила:

«Пожалуйста, это прекрасный вечер. Давайте не будем его портить».

Для сравнения: можете почитать материалы о том, как готовились к визиту Лукашенко в родном Гродно, и могли ли туристы хоть каким-то образом хоть про что-нибудь спросить у Лукашенко.


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