Минчанина увезла скорая, а он украл дорогой аппарат ЭКГ из больницы 3 19.10.2018, 17:31

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Аппарат стоил более $2 тысяч.

Мужчина, которого привезла скорая, похитил аппарат ЭКГ стоимостью более 4 тысячи рублей из приемного отделения Минской областной клинической больницы, сообщает УВД Миноблисполкома.

Пропажу дорогого медицинского оборудования обнаружила медсестра, которая в мужской смотровой опрашивала очередного пациента. Она нашла на полу сетевой шнур от аппарата. Сотрудники милиции просмотрели записи камеры видеонаблюдения и установили личность вора.

Выяснилось, что мужчину в больницу доставила бригада скорой помощи. В смотровой он должен был дождаться врача, но решил поступить иначе. Прихватив прибор, злоумышленник спокойно покинул больницу. Только он не учел, что в сопроводительном листе, который заполняли медработники, указаны его данные. Похитителем оказался 36-летний житель Минского района.

Мужчине за кражу грозит до 3 лет лишения свободы.