«Земля тряслась»: Под Санкт-Петербургом произошел мощный взрыв на пиротехническом заводе

«Земля тряслась»: Под Санкт-Петербургом произошел мощный взрыв на пиротехническом заводе5
- 19.10.2018, 17:44
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Есть пострадавшие.
В пятницу, 19 октября, под Санкт-Петербургом Российской Федерации произошел взрыв на пиротехническом заводе Авангард. Об этом пишет «Новое время».
Агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ сообщило, что вследствие взрыва один человек пострадал, еще четверо могут находиться под завалами.
"На заводе Авангард произошел технологический взрыв без последующего возгорания",- сообщили в МЧС РФ.
К месту ЧП выехали спасатели. Создан оперативный штаб, обстоятельства выясняются.
Как пишут СМИ, взрыв был очень сильный, по словам очевидцев, "буквально земля под ногами затряслась".
В Гатчине что-то взорвалось— Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) 19 октября 2018 г.
Предположительно, взрыв произошел на заводе пиротехники «Авангард» #россия pic.twitter.com/IuXBIOoUnx