«Земля тряслась»: Под Санкт-Петербургом произошел мощный взрыв на пиротехническом заводе 5 19.10.2018, 17:44

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Фото: Лена Кузнецова/avtogatchina/vk.com

Есть пострадавшие.

В пятницу, 19 октября, под Санкт-Петербургом Российской Федерации произошел взрыв на пиротехническом заводе Авангард. Об этом пишет «Новое время».

Агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ сообщило, что вследствие взрыва один человек пострадал, еще четверо могут находиться под завалами.

"На заводе Авангард произошел технологический взрыв без последующего возгорания",- сообщили в МЧС РФ.

К месту ЧП выехали спасатели. Создан оперативный штаб, обстоятельства выясняются.

Как пишут СМИ, взрыв был очень сильный, по словам очевидцев, "буквально земля под ногами затряслась".