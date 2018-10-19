Александр Шрамко: Марионетка России Лукашенко ничего не скажет про автокефалию 1 19.10.2018, 17:54

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Александр Шрамко

Автокефалия – это «сам себе голова».

Неделя была насыщенная не только для верующих: Константинополь дал автокефалию Киевской церкви, из-за чего московский патриарх Кирилл в Минске объявил о разрыве отношений с Константинополем.

А белорусская церковь «уволила» священника Александра Шрамко за пост в Facebook, в котором он раскритиковал приезд московского патриарха. Происходит столько непонятного, что KYKY попросил Александра объяснить: за что отстраняют священников, почему в деле автокефалии много политики и будет ли аналогичная «независимость» у Беларуси.

За что священника наказывает митрополит

- Расскажите, как вас отстранили? Что значит «отлучить священника от церкви» – что вам запрещено?

- Речь идет о запрещении, а не об отлучении. Отлучение – это вообще изгнание из церкви, такое бывает крайне редко. А запрещение – обычная мера наказания для священника, который совершил провинность, не обязательно политическую, как я. Например, допустил грех пьянства, прелюбодеяния, вступил во второй брак, обвинен в преступлении. Помните историю про «священника со свастикой» из Гатово?

Он, как и я, запрещен к служению, но не лишен сана, хотя сейчас находится в тюрьме. В таких случаях священник не может совершать богослужение: проводить крестины, отпевания, благословлять. Ему запрещено носить крест и рясу – можно ходить только в подряснике и молиться, как обычный человек.

В церковных канонах описаны все проступки, которые караются запрещением или лишением сана. Поэтому в указе всегда должна быть ссылка на один или несколько из них. Нельзя запретить служение просто так, но у нас обычно все каноны притягивают за уши. То есть сначала решают тебя запретить, а потом придумают, по какой статье. В моем случае даже не потрудились поискать хоть какой-то подходящий канон – ссылок на них в указе нет, так что формально он даже неправомерный.

Я в запрете уже второй раз. По аналогичной причине – из-за неподобающих публикаций – был отстранен от Церкви в 2007 году. Вернулся на пост священника в 2009 году. В первый раз надо мной устроили церковный суд, даже вменяли какие-то каноны, более-менее подходящие под ситуацию.

А сейчас все тяп-ляп, как-то несерьезно. Некоторые говорят, что запрещение никак не связано с постами о патриархе Кирилле – все дело в постоянной критике. Мол, меня даже на епархиальный совет вызывали и высказывали недовольство. Но почему тогда не отстранили раньше? Неужели во время визита патриарха, практически во время его служения, нужно заниматься запрещением какого-то клирика?

А еще были недовольны тем, что я продемонстрировал расстановку и количество охраны патриарха. При этом одновременно утверждали, что большое количество секьюрити – это нормально. Но то, что я это показал, порочит патриарха. Я был в растерянности от этого абсурда. И потом в связи со всем этим меня и запретил митрополит. А что он мог сделать, если, как сказали охранники, сведения о фото и резонансе вокруг них дошли до самого патриарха? Ситуация и так напряженная из-за Украины, а тут еще и я масла подлил в огонь. А патриарх, наверное, ехал в Беларусь, ожидая, что здесь все должно быть гладенько и ровненько.

Люди у нас действительно зажатые, смиренные – увидели патриарха издалека и были рады. Мне в комментариях так и писали: «Люди остались довольны». Может быть, кто-то и остался доволен, но мне кажется, московскому патриарху стоило выйти из машины, чтобы поприветствовать людей, а не подкатывать прямо к воротам собора. Они же ждали своего предстоятеля и его благословения – такое событие в Минске случается даже не каждый год. И это бы только подняло его реноме.

- Как отреагировали другие священники?

- Беседовал с церковными людьми, они считают, что я все правильно написал – даже священники. Кулуарно многие поддерживают, но публично все молчат – не могут рискнуть своим положением и должностью.

Скажу прямо, справедливости ради. Вопреки бытующему мнению, православная церковь – самая свободная церковь. По крайней мере, в наших краях. Такого оппозиционера, как я, во многих протестантских деноминациях уже давно бы не только запретили, но и отлучили. Запретили бы не только в церковь приходить, но даже обязали бы других верующих прекратить всякое общение с изгоем.

У нас таких правил и близко нет, хотя я позволил себе высмеять самого главного человека нашей Церкви. В православии планка выше, чем во всех остальных конфессиях, потому что в нем уживаются люди очень разных взглядов и идеологических предпочтений. Чтобы все это держать в сравнительном единстве, нельзя предъявлять слишком жесткие условия. Другое дело, что наказаний за слова и мнения, даже самые критические, не должно быть вообще нигде.

«Я думаю завести блог на Youtube»

- Вы писали, что указ о вашем «отстранении» бессрочный, хотя там есть цифра в год. Как вас будут возвращать на должность?

- В указе написано: «Иметь суждение в епархиальном совете через год о дальнейшем служении». Когда это точно произойдет, я не знаю. Но понимаю: мое возвращение на должность зависит от того, как я буду себя вести.

Я уже проходил все это в 2009 году. Во-первых, сейчас мне надо замолчать – даже подобное интервью будет препятствием к возвращению. Мне надо замолчать, вплоть до полного удаления всех страниц в интернете, и всем своим поведением продемонстрировать, что я полностью разоружился перед партией. А потом покаяться, посыпать голову пеплом и сказать: «Я готов на всё». Учитывая, что это второе запрещение, давление будет еще сильнее.

И если допустят к служению (не факт), то на жесточайших условиях и под бдительным контролем. Но я просто не могу на это пойти – молчать я не собираюсь, да и, учитывая мой возраст, имеет ли это смысл? Хотя, кто знает, что за это время произойдет в беларуской церкви. Вдруг случится все то же, что и в Украине? А ко мне придут и скажут: «Зря мы вас выгнали, простите нас, приходите и служите».

- А вы были готовы к такому повороту? Уже придумали себе новое занятие?

- Да, более-менее был готов, понимал, что когда-нибудь чаша терпения митрополита будет переполнена. Поэтому сомневался, например, брать кредит или нет (улыбается). Допускал мысль, что в любой момент могу оказаться на улице ни с чем. Но сейчас мне проще, чем в 2007 году. Тогда мой личный критицизм воспринимался большей частью с недоумением и осуждением, теперь все тоже неоднозначно, но большинство поддерживают. Люди в целом стали более критичны по отношению к церкви. К тому же разрастается информационное поле, все поступки иерархии всплывают в СМИ, их замечают и обсуждают.

Я крепко связан с Церковью, поэтому продолжу ей служить. Подумывал о том, чтобы завести блог на ютубе – не о политике, хочу рассказывать людям о христианстве. Всё ведь при мне остается: и люди, и мои церковные интересы. Просто раньше я служил и жил за счет церкви, а теперь придется искать другой способ заработка.

Когда-то у меня была великая цель – изменить церковный уклад жизни. Она осталась, но немного видоизменилась. Я понял, что устоявшийся порядок в церкви невозможно изменить ни революцией снизу, ни реформой сверху. Зато мне под силу воспитывать и просвещать людей. А уже по мере изменения взглядов люди сами начнут подтачивать систему, воздействовать на нее. Только так все изменится в лучшую сторону.

Сто тысяч долларов на приезд патриарха

- На что к приезду патриарха Кирилла потратили сто тысяч долларов, о которых писали СМИ?

- Все церковные финансы закрыты, движение денег держат в глубокой тайне, даже в документах не отражают. Все очень конфиденциально, поэтому я представить не могу, откуда в СМИ эти данные. Честно, я не уверен в этой сумме. Могу рассказать, как собирали деньги на приезд патриарха и его «команды».

На содержание высшей церковной структуры приходы отчисляют взносы. Это как финансирование министерства, которое само для себя не кует финансы. Совершенно официальный сбор средств не только на содержание структуры, но и на учебные заведения, общецерковные проекты и так далее. У каждого прихода свои условия по отчислениям. Кто-то платит процент от дохода, другие – фиксированную сумму. Некоторые, маленькие приходы, вовсе не платят.

К приезду патриарха каждый приход должен был перечислить, как я слышал, двойной месячный взнос. Например, приход, где я служил, обычно платит около тысячи рублей в месяц, соответственно, перевели, видимо, около двух тысяч.

Примерно такой взнос сделали остальные минские приходы, их около тридцати, кажется. Если прикинуть и посчитать взносы со всех приходов Беларуси – может, получится и больше, чем сто тысяч долларов.

А куда пошло, трудно сказать. С патриархом приехало восемьдесят человек – это и охрана, и его приближенные. Помимо них на синод съехались другие архиереи, участвовавшии в заседании синода, да еще белорусские епископы. В общем получилось около 150 гостей, которых нужно накормить и расселить. Причем кто-то может жить в обычной гостинице, а другим, патриарху, например, нужны отдельные, особые покои. Только на это нужно немало средств.

Про автокефалию Беларуси

- В Беларуси было бы проще. У нас в принципе все зависит от Лукашенко: как он скажет, так все и будет. Но Лукашенко, пока он марионетка России, ничего не скажет про автокефалию. И я бы, например, не хотел бы такого исхода. Автокефалия – это «сам себе голова», а не «мой президент голова». Сейчас, по крайней мере, можно всегда мотивировать отказ властям: «Это не мы, это все московский патриархат, а мы ему подчиняемся».

- Почему патриарх Кирилл сделал заявление о разрыве отношений с Константинополем из Минска? Это было показательное выступление о том, что РПЦ не «отдаст» БПЦ и наша церковь всегда будет под московским патриархом?

- Нет. Дата минского синода была запланирована года два назад – параллелей с «минскими соглашениями» проводить не стоит. Может быть, в Божественном плане это и не случайно, но чисто по-человечески это было именно так. У патриарха Кирилла такая позиция: раз я патриарх не только московский, а всея Руси, буду заседать не только в Москве. До событий 2014 года он приезжал на синод в Киев, пришло время посетить и Минск. Никто не знал, что перед визитом патриарха и минским заседанием синода Константинополь заявит, что возвращает себе права на эту территорию. Одновременно случайно и знаменательно всё получилось.