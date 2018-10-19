Сделка со Сбербанком обрушила стоимость «Яндекса» на $2,6 млрд за сутки 19.10.2018, 18:22

Акции «Яндекса» продолжают крутое пике на биржах Москвы и Нью-Йорка.

Акции "Яндекса" продолжают крутое пике на биржах Москвы и Нью-Йорка на сообщениях о том, что крупнейший российский поисковик с аудиторией в 42 млн человек и годовой выручкой в 90 млрд рублей, будет куплен Сбербанком.

Падение на 3,25%, состоявшееся на МосБирже в четверг, оказалось разминкой: в пятницу бумаги "Яндекса" рухнули еще на 21%, передает finanz.ru.

Крупные продавцы пришли из США: они появились на рынке около 16.30 мск, с открытием американских бирж, и за час продали бумаг на 2,4 млрд рублей - рекордную сумму в истории торгов "Яндексом" в Москве.

На Nasdaq котировки компании ушли в минус еще на 5,6% после обвала на 17,8% накануне.

Чуть больше чем за сутки акции "Яндекса" подешевели на 25%, а его капитализация рухнула на 173 миллиарда рублей, или 2,6 млрд долларов.

Инвесторы видят в сделке как экономические, так и геополитические риски, говорит начальник операций на фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко: госакционер может положить глаз на 90 млрд рублей денежных средств, накопленных "Яндексом", повлиять на разработки, замедлить рост и утопить рентабельность.

После того, как ВТБ купил "Магнит", котировки последнего сложились вдвое в считанные месяцы, напоминает он, и теперь инвесторы переживают де-жавю.

Геополитическая угроза состоит в возможных санкций, которые могут быть приняты в отношении госбанков, продолжает Ващенко: "В структуре акционеров Yandex более 25% составляют иностранные фонды, которые не могут не учитывать этих рисков".

Инвесторы, вероятно, опасаются, что, став госкомпанией, "Яндекс" и сам попадает под санкции, говорит аналитик ИК "Велес Капитал" Артем Михайлин.

Кроме того, есть риски ухода ключевых сотрудников, разрушения экосистемы в связи с огосударствлением, или допэмиссии и значительного размытия доли текущих акционеров, перечисляет он.

Взять "Яндекс" под госконтроль требуют силовики и ряд чиновников администрации Кремля, рассказали "Ведомостям" источники, близкие к сделке. По их словам, власти беспокоит бурное развитие сервисов "Яндекс.Новости" и "Яндекс.Дзен", которые слабо контролируются.