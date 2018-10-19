Лукашенко: Информатика, математика и прочее мне в жизни не пригодилось 16 19.10.2018, 18:28

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Диктатор признался: студенческие годы для него были тяжелейшими

— Для меня это не самые счастливые годы, это тяжелейшие годы. Я не знаю, как у вас, но у меня было так: и тогда, когда я учился, осваивая историю, и тогда, когда мне пришлось заниматься экономикой. Я по складу гуманитарий, а потом меня посадили на скамейку и заставили изучать информатику, высшую математику и прочее, которое в основном мне в жизни не пригодилось, — цитирует Лукашенко БелТА.

Напомним, с гуманитарными науками у Лукашенко также проблемы. Самые известные скандальные высказывания правителя Беларуси связаны с историей и культурой.

«Чего мы стыдимся? Скорина был не только белорус, он жил и в Питере и творил там», - поделился правитель в 2006 году неожиданной информацией о знаменитом белорусском просветителе и первопечатнике. Вот только общеизвестно, что Франциск Скорина жил в 1490-1541 годах, а Петербург был основан в 1703 году.

В 2002 году в ток-шоу «Свобода слова» на телеканале НТВ Лукашенко рассказал, что вырос и учился на стихах Василя Быкова.

«Александр Григорьевич, он пишет прозу, - попытался исправить промашку правителя ведущий ток-шоу Савик Шустер. «И стихи тоже… Ну вы мне расскажите о Василе Быкове, которого я в школе учил, и неплохо учил!» - возмутился Лукашенко. Это его заявление опроверг тогда непосредственно сам классик белорусской литературы, заверивший, что стихи он никогда не писал.