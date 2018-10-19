Пора менять лысую резину: какие шины продают белорусы? 19.10.2018, 19:03

Обзор вторичного рынка шин.

Погода в октябре радует белорусов как никогда. Теплые дни заставляют отложить мысли о сезонной смене шин на неопределенный срок, но уже совсем скоро вопрос, какой резине отдать предпочтение и как побыстрее сделать это до наступления холодов, начнет сильно волновать автолюбителей, пишет abw.by.

Не менее важный нюанс, который возникнет перед покупкой: купить новые шины или удастся найти достойный б/у вариант среди множества объявлений о продаже? Мы не станем на него отвечать, потому что для многих это сродни религии.

В сегодняшнем материале просто проанализируем б/у предложения, которые можно встретить на нашем сайте.

В нашей базе - 9670 объявлений о продаже шин, в 1248 из них предлагаются новые покрышки. Поэтому отправляемся искать интересные варианты.

Что касается шин с 14-15-м диаметром дисков, то комплект европейских изделий таких брендов, как Michelin и Pirelli, можно приобрести примерно за 120-140 долларов.

Как обещают в объявлении о продаже резины Michelin, остаточная высота рисунка протектора составляет 7 мм.

За комплект шин от белорусского конкурента просят 95 долларов, при этом указано, что остаток протектора на них составляет 8 мм.

Российские шины Cordiant такого же размера, как и два предыдущих варианта, продают за 103 доллара.

А вот китайскую резину размерности 185/70 R14 можно приобрести всего за 47 долларов. Продавец отдает шины вместе с железными дисками от Mercedes W123, бонус - колпаки от Nissan.

Еще одно объявление о продаже резины бренда "Белшина": модель Бел-187М размерности 165/65 R14 с заявленной остаточной высотой протектора 6 мм можно купить всего за 30 долларов.

Переходим к шинам с 16-17-м диаметром дисков.

За комплект шин таких брендов, как Barum (Polaris 3) и Continental (ContiWinterContact TS850), размерности 225/55 R17 и с остаточной высотой рисунка протектора 7 мм (Barum) и 5 мм (Continental) просят 200 и 229 долларов соответственно.

Их китайский аналог намного дешевле. Шины Effiplus можно купить всего за 80 долларов.

Чуть дороже будет стоить комплект китайской резины Goodride. Ширина шин - 215 мм, высота - 55 мм, диаметр R16. К сожалению, информации об остатке протектора нет. Комплект из 4 таких шин продают за 114 долларов.

Если рассматривать резину размерности 205/55 R16, можно найти следующие варианты.

Комплект шин Michelin обойдется в 240 долларов при остаточной высоте протектора 8 мм.

Белорусскую резину в таком же состоянии можно приобрести за 130 долларов. В объявлении указано, что комплект использовали две зимы. Модель Бел-207.

Еще одно объявление о продаже продукции "Белшины" - за комплект такой резины нужно будет заплатить 150 долларов.