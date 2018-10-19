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Видеофакт: Провокатор пытался устроить драку в Куропатах

  • 19.10.2018, 18:44

Провокатор ударил одного из активистов в лицо.

В пятницу 19 октября активисты приехали в Куропаты, чтобы установить двадцать крестов на месте массовых расстрелов 1930—1940 гг., передает nn.by.

Как только активисты начали установку крестов, появился мужчина, который представился местным жителем и сказал, что его возмущают кресты. Активисты узнали в нем постоянного посетителя «Поедем поедим».

Этот человек запрыгнул на кресты, затем у него произошла потасовка с Сергеем Кедышко, которого он ударил в лицо.

Сегодня в Куропаты приезжали представители Минского райисполкома: зампредседателя Александр Мякинник и начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Сергей Шаблыко.


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