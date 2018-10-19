Видеофакт: Провокатор пытался устроить драку в Куропатах
- 19.10.2018, 18:44
Провокатор ударил одного из активистов в лицо.
В пятницу 19 октября активисты приехали в Куропаты, чтобы установить двадцать крестов на месте массовых расстрелов 1930—1940 гг., передает nn.by.
Как только активисты начали установку крестов, появился мужчина, который представился местным жителем и сказал, что его возмущают кресты. Активисты узнали в нем постоянного посетителя «Поедем поедим».
Этот человек запрыгнул на кресты, затем у него произошла потасовка с Сергеем Кедышко, которого он ударил в лицо.
Сегодня в Куропаты приезжали представители Минского райисполкома: зампредседателя Александр Мякинник и начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Сергей Шаблыко.