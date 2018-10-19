Система сдохнет 5 Алексей Мельников

19.10.2018, 19:05

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Сдохнет не мир, а система российской власти, задушившая свободу.

Вся Россия покрыта метастазами провалов российского начальства. Везде развал и кричащие противоречия.

Повсеместно отсутствие ответственности властей перед народом. И никакой «государственной идеи» у верхов, кроме одной – держать власть и сохранить наколенное за двадцать лет богатство. Не допустить превращения России в нормальную страну.

Но людей, которые желают перемен, в России становится все больше.

Предложить народу власти ничего не могут.

Поэтому Путин взялся за старое, привычное дело – совать в горло России свой милитаризм, смазанный чекизмом.

России никто не угрожает, но Путин выступает с заявлениями об ответном ядерном ударе, сообщает о гарантированном уничтожении мира.

Кто в мире собирается нападать на Россию? Скажите, кто сейчас в России этим озабочен?

Людей сейчас интересует другое – путинское пенсионное ограбление, рост налогов, тарифов ЖКХ, обогащение верхушки и снижение уровня жизни народа. Вот единственно важные темы.

Ядерной войны не будет.

Это мировое недоразумение, явление коммерческого чекизма прекратит свое существование и никакое оружие, в том числе и ядерное, ему не поможет.

Сдохнет не мир, а система российской власти, задушившая свободу. Она отправится на тот свет одна и никого не заберет с собой.

Алексей Мельников, «Эхо Москвы»