Система сдохнет

Система сдохнет5
- Алексей Мельников
- 19.10.2018, 19:05
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Сдохнет не мир, а система российской власти, задушившая свободу.
Вся Россия покрыта метастазами провалов российского начальства. Везде развал и кричащие противоречия.
Повсеместно отсутствие ответственности властей перед народом. И никакой «государственной идеи» у верхов, кроме одной – держать власть и сохранить наколенное за двадцать лет богатство. Не допустить превращения России в нормальную страну.
Но людей, которые желают перемен, в России становится все больше.
Предложить народу власти ничего не могут.
Поэтому Путин взялся за старое, привычное дело – совать в горло России свой милитаризм, смазанный чекизмом.
России никто не угрожает, но Путин выступает с заявлениями об ответном ядерном ударе, сообщает о гарантированном уничтожении мира.
Кто в мире собирается нападать на Россию? Скажите, кто сейчас в России этим озабочен?
Людей сейчас интересует другое – путинское пенсионное ограбление, рост налогов, тарифов ЖКХ, обогащение верхушки и снижение уровня жизни народа. Вот единственно важные темы.
Ядерной войны не будет.
Это мировое недоразумение, явление коммерческого чекизма прекратит свое существование и никакое оружие, в том числе и ядерное, ему не поможет.
Сдохнет не мир, а система российской власти, задушившая свободу. Она отправится на тот свет одна и никого не заберет с собой.
Алексей Мельников, «Эхо Москвы»