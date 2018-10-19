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Активиста «Европейской Беларуси» Андрея Шарендо поместили в ИВС

  • 19.10.2018, 19:24
Андрей Шарендо

Вероятно, суд над активистом состоится в понедельник.

19 октября милиция задержала в Бресте местного активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Шарендо. Вероятно, суд над ним состоится в понедельник, передает «Белсат».

Также сегодня милиция вручила повестки брестским активистам Евгению Скребцу иВалерию Фоминскому, а также журналистам Александру Левчуку и Милане Харитоновой.

Скребец и Фоминский традиционно принимают участие в воскресных акциях: кормят голубей на площади Ленина. Так они протестуют против строительства в Бресте аккумуляторного завода.

Левчук и Харитонова традиционно освещают эти акции для телеканала «Белсат».

Милиция объяснила адресатам повесток, что они должны явиться для объяснений по поводу участия в акции на прошлых выходных. Прийти в отделение им нужно 21 октября – в день следующей акции.

Активисты считают, что власти сделали это намеренно, чтобы помешать им принять участие в кормлении птиц.

Активисты получили повестки утром, когда ждали выхода из изолятора временного содержания Николая Статкевича. Один из лидеров Белорусского национального конгресса отбыл пять суток ареста за участие в кормлении птиц в минувшее воскресенье.

Со вчерашнего дня 5-дневный арест отбывают также брестские блогеры Сергей Петрухин и Александр Кабанов, одни из самых активных участников птичьих акций.

Аккумуляторный завод «iPower» строят в свободной экономической зоне «Брест». Местные активисты утверждают, что предприятие может негативно повлиять на экологию в регионе. Под обращением против строительства завода подписались 37 тысяч человек.


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