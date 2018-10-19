Ник Клегг возглавит отдел глобальной политики Facebook 19.10.2018, 19:37

Бывший вице-премьер Великобритании хорошо знаком с ситуацией в Беларуси.

Компания Facebook приняла на работу сэра Ника Клегга, бывшего заместителя премьер-министра Великобритании. Он назначен руководителем отдела глобальной политики и коммуникаций компании Facebook Inc., владеющей крупнейшей мировой социальной сетью Facebook, передает «Радио Свобода».

51-летний Клегг получил предложение о работе в Силиконовой долине в период, когда Facebook сталкивается с растущим политическим давлением в связи с проблемами так называемых фейк-ньюс, защиты информации и угрозы правительственного регулирования, сообщает The Guardian.

Бывший лидер британской партии Либеральных демократов переедет в Силиконовую долину в январе. Он примет дела у Эллиота Шрейджа, который объявил в июне о своем уходе с поста – после десяти лет работы. Шрейдж останется советником компании.

Назначение Клегга на одну из высших должностей в компании Facebook стало неожиданностью, хотя в последние недели распространялись слухи, что основатель социальной сети Марк Цукерберг намерен нанять на работу высокопоставленного британского политика.

Напомним, в 2011 году бывший вице-премьер Великобритании написал специальный материал под заголовком «Беларусь: стыдливая тайна Европы».