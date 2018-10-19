Завод пиротехники в российской Гатчине разрушен взрывом на 30% 4 19.10.2018, 19:56

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Мощнейший взрыв произошел на заводе пиротехники «Авангард».

Завод пиротехники "Авангард" в российской Гатчине, где 19 октября произошел взрыв, разрушен на 30%. Об этом агентству ТАСС сообщил начальник пресс-службы Северо-Западного регионального центра МЧС РФ Федор Польшин.

По его данным, площадь разрушения составила 1200 м², повреждены производственные помещения.

В пресс-службе МЧС агентству сообщили, что погибли два человека и пятеро доставлены в больницу.

МЧС в последний раз проверяло "Авангард" в декабре 2016 года, Ростехнадзор – в 2015 году.

Следком РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее сообщалось об одном погибшем в результате взрыва. "Фонтанка" отмечала, что взрывная волна полностью снесла один из цехов, руинами завалило железнодорожные пути.