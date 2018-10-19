закрыть
19 октября 2018, пятница, 21:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Турчин возглавил набсовет «Беларусбанка»

  • 19.10.2018, 20:01
Александр Турчин

Министра экономики Крутого избрали зампредом наблюдательного совета.

В головном офисе ОАО «АСБ Беларусбанк» 19 октября прошло внеочередное общее собрание акционеров, где было принято решение об избрании наблюдательного совета в составе девяти членов.

После окончания собрания прошло заседание наблюдательного совета. Пост председателя набсовета занял первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин, сообщили в отделе коммуникаций ОАО «АСБ Беларусбанк».

Назначены председатели комитетов при наблюдательном совете и избраны составы комитетов, продлены полномочия корпоративного секретаря.

Наблюдательным советом банка также утверждены новые редакции положений о системе оценки эффективности работы Наблюдательного совета, о комитетах при набсовете, принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров «Беларусбанка».


популярное за неделю

Мнение

И лес рубят, и щепки не летят
И лес рубят, и щепки не летят Константин Скуратович
Белый шум
Белый шум Ирина Халип
Донагнетались
Донагнетались Альфред Кох
Ён ёсць – наш беларускі Бог
Ён ёсць – наш беларускі Бог Уладзімір Някляеў