Турчин возглавил набсовет «Беларусбанка» 19.10.2018, 20:01

Александр Турчин

Министра экономики Крутого избрали зампредом наблюдательного совета.

В головном офисе ОАО «АСБ Беларусбанк» 19 октября прошло внеочередное общее собрание акционеров, где было принято решение об избрании наблюдательного совета в составе девяти членов.

После окончания собрания прошло заседание наблюдательного совета. Пост председателя набсовета занял первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин, сообщили в отделе коммуникаций ОАО «АСБ Беларусбанк».

Назначены председатели комитетов при наблюдательном совете и избраны составы комитетов, продлены полномочия корпоративного секретаря.

Наблюдательным советом банка также утверждены новые редакции положений о системе оценки эффективности работы Наблюдательного совета, о комитетах при набсовете, принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров «Беларусбанка».