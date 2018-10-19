Эльвира Герман: Я за родину и за близких жизнь отдам, не задумываясь 1 19.10.2018, 20:13

Эльвира Герман

ФОто: БФЛА

Белорусская легкоатлетка поделилась впечатлениями после прочтения книг Светланы Алексиевич.

– А помнишь, ты мне советовал Светлану Алексиевич? Так вот, «У войны не женское лицо» и «Последние свидетели» прочитаны. Ты был прав — зацепило. Там, где дети на войне особенно... Запомнилась история двенадцатилетнего мальчика, который попал в концлагерь. Как его держали в яме с холодной водой, как избивали. Я была в шоке, плакала над этой книжкой. Не представляю, сколько же эти люди перенесли в жизни, сколько перетерпели. Мне кажется, побывав на грани между жизнью и смертью, избавиться от этого уже невозможно.

Ну и женщины на войне... Я ведь как раньше о них думала? Что они с сумками санитарок носятся и раненых с поля боя вытаскивают. А вот чтобы сами шли в бой с автоматами... Сбегали из дома в шестнадцать лет, чтобы бить фашистов.

- Ты бы сбежала?

– Мне кажется, да. Я за родину и за близких жизнь отдам, не задумываясь. И автомат в руки тоже возьму, – цитирует Герман «Прессбол».