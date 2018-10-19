МВФ и Украина договорились о новой программе помощи 19.10.2018, 20:36

Международный валютный фонд предоставит Украине $3,9 млрд.

Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что достиг соглашения с властями Украины о предоставлении стране $3,9 млрд. Об этом сообщается на сайте фонда.

«Достигнутое сегодня соглашение отражает обязательство МВФ продолжать помогать Украине в достижении более сильного, устойчивого и всеобъемлющего экономического роста», — говорится в сообщении.

Новый кредит по программе stand by рассчитан на 14 месяцев и заменит существующее соглашение, заключенное в 2015 году и истекающее в марте 2019 года. МВФ отмечает, что кредит будет направлен на работу по снижению инфляции на Украине, консолидации бюджетных средств, а также на проведение реформ по укреплению налогового администрирования, финансового и энергетического секторов.

Теперь соглашение должно быть одобрено и утверждено руководством МВФ и его исполнительным советом.