Парламент Македонии готовится проголосовать за изменение названия страны 19.10.2018, 20:52

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Парламент Македонии пятый день подряд рассматривает конституционные изменения для переименования страны.

Парламент Македонии, который пятый день подряд рассматривает конституционные изменения для переименования страны, в пятницу поздно вечером готовится проголосовать этот вопрос.

Как сообщает eurointegration.com со ссылкой на РТС, в зале парламента присутствуют почти все депутаты, в том числе двое избранников, которые были освобождены из-под домашнего ареста.

Спикер парламента Талат Джафери объявил, что сессия, на которой вопрос будет вынесен на голосование, начнется в 21:00 по местному времени.

До сих пор интригой остается, удалось собрать две трети голосов (80), необходимых для принятия конституционных изменений.

Если предложение не будет одобрено, Македонию ждут досрочные выборы.

Македония обязалась изменить название на Республика Северная Македония, подписав соответствующее соглашение с Грецией. Афины, в свою очередь, обещают снять блокаду вступления Скопье в ЕС и НАТО.

Недавно в Македонии состоялся консультативный референдум по переименованию. Голосование признали недействительным из-за низкой явки. Теперь судьбу изменения названия государства решает парламент.