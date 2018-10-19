Минские динамовцы оплатили фанатам перелет на выездной матч с «Авангардом» 19.10.2018, 21:00

Матч пройдет 24 октября в Балашихе.

Хоккеисты минского "Динамо" оплатили болельщикам перелет на выездной матч регулярного чемпионата КХЛ против "Авангарда", который пройдет в среду, 24 октября, в Балашихе. Изначально встреча должна была состояться в Омске, однако из-за аварийного состояния тамошней арены "ястребы" были вынуждены передислоцироваться в подмосковную Балашиху.

- У минского "Динамо" лучшие болельщики, которые поддерживают команду несмотря ни на что и следуют за ней даже в очень отдаленные уголки лиги. Оказавшись в самой западной (Братислава) или в самой восточной (Хабаровск) точке КХЛ, вы непременно встретите поклонников "зубров".

Как только в середине лета появился календарь нового сезона, многие стали планировать свои поездки. Вот и группа из восьми преданных динамовских болельщиков сразу же купила себе билеты на октябрьский перелет по маршруту Минск — Новосибирск — Омск — Минск, чтобы поддержать парней в гостевых матчах с "Сибирью" и "Авангардом". Однако позже стало известно, что арену в Омске не допустят к очередному розыгрышу КХЛ из-за ее аварийного состояния, и "ястребам" пришлось перебраться в Балашиху — за 2700 километров от дома.

Конечно, это породило много трудностей для клуба и лиги в целом, а также сломало планы наших болельщиков. Билеты на самолет обмену и возврату не подлежали, а покупка новых требовала очень серьезных дополнительных расходов. Фанаты обратились со своей проблемой в клуб. Узнав об этом, хоккеисты взяли инициативу на себя и оплатили своим поклонникам билеты на самолет из Новосибирска в Москву, откуда в соседнюю Балашиху рукой подать. И теперь "зубры" не останутся без поддержки в предстоящем выездном турне! Наш фан-сектор будет слышно!

Накануне эта восьмерка болельщиков встретилась с командой и отблагодарила ребят большим вкусным тортом, — пишет пресс-служба "Динамо".