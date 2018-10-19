«Куда ни прилетит, везде развитие, а как улетит – денег нет, плати налоги» 4 Кирилл Иванов, «Салiдарнасць»

19.10.2018, 21:02

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Несколько впечатлений от поездки Лукашенко в Гродно.

Лукашенко, наверное, на самом деле недолюбливает Гродно, как об этом не первый год гласит народная молва. На это намекает и то, что высокий гость начал визит в королевский город с вопросов сельского хозяйства.

— В Гродно, да, бываю реже, но это потому, что здесь хорошо работают. А вот в Гродненской области бываю очень часто, иногда даже никто этого не видит, смотрю, как здесь сеют и убирают, —признался на встрече со студентами гродненских университетов Лукашенко.

Есть ощущение, что диктатор до конца не понимает значение Гродно для страны. И дело даже не в том, что он начал встречу с местным руководством с разговоров о кукурузе. Проблема в том, что кроме успехов местных аграриев, «Азота» и мясокомбината, правитель, похоже, не видит другого потенциала древнего города.

Тем временем, Гродно, хоть и с опозданием в несколько десятилетий, наконец, начинает зарабатывать на туризме. Введение безвизового режима открыло для города новые возможности. Но мы снова и снова слышим о проблемах с обеспечением кормовой базы в животноводстве и недоборах урожая зерновых из-за засухи.

Вызывает вопросы и тревога бессменного правителя страны из-за того, что молодые белорусы все чаще стремятся получить образование за границей.

Во-первых, не в последнюю очередь благодаря нынешней политике белорусская система образования находится в состоянии перманентного реформирования. Что, наверняка, не может не сказываться на качестве полученных знаний.

Во-вторых, слова эти звучат, кажется, не совсем искренне, учитывая опыт ряда топ-чиновников страны, чьи дети получили или получают образование за рубежом.

И еще одно наблюдение. Люди, похоже, устали от показухи. Многие гродненцы, судя по комментариям в соцсетях и на форумах, были не в восторге ни от авральной подготовки к визиту, ни от самого приезда руководителя страны.

Вот несколько высказываний на форуме гродненского блога (s13 http://s13.ru/):

«Куда ни прилетит, везде развитие, а как улетит — денег нет, плати налоги».

«На Горького на всех парковках стоит знак, запрещающий остановку, на каждом перекрестке по два-три человека в форме. Лукашенко, если люди тебя выбирали столько лет, чего ты так их боишься? К окнам не подходить, по улице не ходить, учебки многие закрыты, всех трясут и проверяют… Просто смешно и противно».

«Глава государства инспектирует самые важные в области объекты. Упорядочены, я так понимаю, в порядке важности:

1. Загородный кабак

2. Спорткомплекс

3. Универ.

Похоже на прогулку».

Кирилл Иванов, «Салiдарнасць»