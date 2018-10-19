Ученые объяснили, как связаны доходы человека и его вредные привычки 1 19.10.2018, 21:18

1,176

Британские ученые поделились результатами исследования.

Думала ли ты, что финансовое положение и наличие вредных привычек как-то связаны? Оказалось, что да!

Британские исследователи из организации Social Metrics Commission выяснили, что у каждого из социальных классов есть свои вредные «страсти». Так, оказалось, что 66% среднеобеспеченных британцев и 58% британцев с низким доходом за последний год выпивали больше нормы. Также, среди среднего класса 22% людей употребляют наркотики, а среди бедных таких всего 13%, передает cosmo.com.

И хотя оказалось, что люди с низким доходом меньше пьют и употребляют наркотики, «преуспевают» они в других областях. Малообеспеченные больше курят, чаще имеют проблемы с физическим или психологическим здоровьем, и чаще получают инвалидность.