Президент Латвии назвал трех возможных кандидатов на пост премьер-министра 19.10.2018, 21:37

Раймондс Вейонис

Раймондс Вейонис уверен, что любой из трех названных кандидатов мог бы создать и возглавить следующее правительство.

После завершения встреч с представителями всех политических партий, которые прошли в 13-ый созыва Сейма, президент Латвии Раймондс Вейонис назвал трех возможных кандидатов на пост премьер-министра.

Об этом пишет Delfi.

Формирование следующего правительства президент готов доверить Алдису Гобземсу (KPV LV), Янису Бордансу (Новая консервативная партия) или Артису Пабриксу ("Для развития / За!").

В сообщении канцелярии президента говорится, что Вейонис готов доверить создание правительства только такому кандидату, который точно получит доступ к гостайне, действительно способен создать работоспособное правительство и сможет заручиться поддержкой большинства в Сейме.

После встречи со всеми кандидатами в премьеры президент уверен, что любой из трех названных кандидатов мог бы создать и возглавить следующее правительство.

Президент призвал трех претенденте подать документы, необходимые для их формального выдвижения.

Напомним, до 13-го Сейма Латвии прошли 7 политических сил. Пророссийская социал-демократическая партия "Согласие" (Saskaņa) победила, получив почти 20% голосов.

На втором месте - партия KPV ("Кому принадлежит государство"), которая получила поддержку 14,1% избирателей. Далее следуют Новая консервативная партия с 13,6%, партия "Для развития / За!" (12%), "Национальное объединение" (11%).