Президент Латвии назвал трех возможных кандидатов на пост премьер-министра
- 19.10.2018, 21:37
Раймондс Вейонис уверен, что любой из трех названных кандидатов мог бы создать и возглавить следующее правительство.
После завершения встреч с представителями всех политических партий, которые прошли в 13-ый созыва Сейма, президент Латвии Раймондс Вейонис назвал трех возможных кандидатов на пост премьер-министра.
Об этом пишет Delfi.
Формирование следующего правительства президент готов доверить Алдису Гобземсу (KPV LV), Янису Бордансу (Новая консервативная партия) или Артису Пабриксу ("Для развития / За!").
В сообщении канцелярии президента говорится, что Вейонис готов доверить создание правительства только такому кандидату, который точно получит доступ к гостайне, действительно способен создать работоспособное правительство и сможет заручиться поддержкой большинства в Сейме.
После встречи со всеми кандидатами в премьеры президент уверен, что любой из трех названных кандидатов мог бы создать и возглавить следующее правительство.
Президент призвал трех претенденте подать документы, необходимые для их формального выдвижения.
Напомним, до 13-го Сейма Латвии прошли 7 политических сил. Пророссийская социал-демократическая партия "Согласие" (Saskaņa) победила, получив почти 20% голосов.
На втором месте - партия KPV ("Кому принадлежит государство"), которая получила поддержку 14,1% избирателей. Далее следуют Новая консервативная партия с 13,6%, партия "Для развития / За!" (12%), "Национальное объединение" (11%).