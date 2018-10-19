Алексей Шота: Лукашенко не любит жителей Гродно 19.10.2018, 22:04

В Гродно диктатора всегда поддерживали меньше всего.

Красоту, правда, на свой манер, пытались все последние дни навести в Гродно и окрестностях местные власти. Сегодня туда прилетал Лукашенко. Главный редактор портала HRODNA.LIFE Алексей Шота прокомментировал «Белсату» визит диктатора. Как сегодняшний день прожили гродненцы?

«Те, кто мог, старались не выходить из домов. Я по крайней мере пересидел визит Лукашенко дома, потому что давно было известно, что он приедет, еще в конце сентября, уже тогда начали приводить город в порядок, украшать дома под снос. Транспортный коллапс сегодня с самого утра. На Горького, на Суворова, на других трассах каждые 100 метров стояли ГАИ. ВКонтакте были отличные фотоснимки, как люди стояли в пробках. Никто не думает о горожанах, а только о комфорте этого кортежа и безопасности гостей. Сегодня об этом сам правитель сказал, почему он редко приезжает в Гродно – якобы здесь все хорошо, не нужно контролировать, поэтому не надо и ездить. Но наверное, каждый житель Гродно скажет, что причина другая. Ведь он нас не любит. А не любит почему? Ведь его здесь меньше всего поддерживали всегда, наверное, и теперь так… »