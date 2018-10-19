В США гражданку РФ обвинили во вмешательстве в предстоящие выборы 19.10.2018, 22:19

1,062

Утверждается, что россиянка связана с так называемой «фабрикой троллей».

Министерство юстиции США в пятницу предъявило обвинение гражданке России во вмешательстве в ход промежуточной предвыборной кампании - выборы в Конгресс состоятся в ноябре, передает «Радио Свобода».

Елена Алексеевна Хусьянова из Санкт-Петербурга, предположительно, в сговоре с другими лицами, выступала в составе группы агентов влияния, чтобы «нарушить ход демократического процесса в США», говорится в обвинительном акте. Утверждается, что она связана с так называемой "фабрикой троллей".

Это первое обвинение во вмешательстве не в президентские выборы в США в 2016 году, а в предстоящие в ноябре этого года выборы в Конгресс.