Карикатурист отреагировал на «рай» Путина 1 19.10.2018, 22:45

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По мнению Сергея Елкина, президент РФ превзошел в своих обещаниях других хозяев Кремля.

В случае нападения агрессора все россияне как мученики попадут в рай, пообещал Владимир Путин. По мнению художника Deutsche Welle, Сергея Елкина, президент России превзошел в своих обещаниях других хозяев Кремля.

18 октября президент РФ заявил, что Россия может применить ядерное оружие только в ответ на такую атаку со стороны другого государства. "Агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен. А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют", - сказал Путин, вызвав смех в зале. В этом же выступлении Путин заявил, что массовое убийство в керченском колледже – "результат глобализации". Все, по его мнению, началось с "известных трагических событий в школах США".