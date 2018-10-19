Лотерейный джекпот в США достиг миллиарда долларов 19.10.2018, 23:02

Это вторая по величине сумма выигрыша за всю историю розыгрышей в США.

Джек-пот лотереи Mega Millions достиг миллиарда долларов — это вторая по величине сумма выигрыша за всю историю розыгрышей. Число быстро перешагнуло восьмизначную отметку — еще утром 19 октября оно составляло $970 миллионов. Шанс победить в Mega Millions даже ниже, чем в лотерее грин-карт: один к 302 миллионам. Тем не менее за лотерейными билетами выстраиваются длинные очереди в магазинах.

Победителей определят 19 октября в 11 часов вечера по восточному времени.

Розыгрыш пройдет в Атланте (Джорджия) в студии телеканала WSB-TV.

И хотя миллиард долларов — огромные деньги, это не самый крупный джек-пот в истории США.

Первое место остается у лотереи Powerball, которая в январе 2016 года разыграла $1.6 миллиарда, отмечает rubic.us.

Участие в лотереях — популярное явление среди жителей США. По данным опроса LENDedu, средний американец тратит около $223 в год на лотерейные билеты. Больше всего пристрастились к игре в Массачусетсе — в этом штате тратят почти $763 в год на билеты. Как играть в Mega Millions Чтобы получить шанс выиграть миллиард, достаточно купить лотерейный билет Mega Millions за $2.

Игроки должны выбрать шесть номеров из двух отдельных наборов чисел — пять разных чисел от 1 до 70 и одно число от 1 до 25. Шесть правильно зачеркнутых чисел — и джек-пот в кармане. Кроме того, денежные призы получают люди, которые угадали пять или меньше чисел.