Пенсии заплатят за счет больниц и детских садов 10 2.10.2018, 7:55

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Власти давно видели «демографическую яму», но ничего не предприняли.

В День пожилых людей телеканал «Белсат» традиционные проводит бесплатные консультации с юристами. Какими проблемами живут те, кому за шестьдесят?

Жители Минска рассказывают:

«Я продала квартиру очень дешево подруге, и мы поссорились. А теперь собирается она возвращать деньги или нет – я не знаю».

«Сын, вы понимаете, сделал такую подлянку – прописал свою дочь и хочет теперь меня выгнать из этой квартиры».

В Беларуси более двух миллионов пожилых людей, при том подавляющее большинство из них – женщины, и только треть еще живет в деревне. И, может показаться неожиданным, каждый третий белорус пожилого возраста – уже активный интернет-пользователь.

При этом благодаря детям и вопреки государству. За среднюю пенсию 360 рублей можно думать только, как прожить плюс конфетка для внуков. Но не лучше и последним – на одного пенсионера приходится менее двух трудоспособных человек. А это очень мало, чтобы и пенсионер, и экономика чувствовали себя в здоровом тонусе.

В краткосрочной перспективе все эти пенсионеры, которые сейчас вышли на пенсию, получат пенсию. Но за счет того, что детским садам и больницам денег будет меньше, только из-за того, что нужно выплатить пенсионерам деньги.

При этом такая демографическая яма была предсказуема десятки лет назад, но полноценной пенсионной реформы не произошло, а потому теперь надежда может быть на стратегию, как использовать большое количество людей пожилого возраста с пользой для экономики. Сегодня чиновники активно обсуждали это в Минске на конференции долгожительства.

Но уже 10 лет на практике такой подход реализует неправительственный проект из Гродно «Университет золотого века».

Лариса Киркевич, председатель совета Университета золотого века:

«Пенсионеры могут быть производителями, могут быть потребителями. Консультантами, экспертами… То есть можно их использовать во многих направлениях».

Но количество мест здесь, как и вообще таких проектов по стране, ограничено. Платные курсы не потянет пенсия. Поэтому исследователи предлагают новый подход. Ирина Новик более 20 лет работала инженером и преподавателем в Газ-Институте. Но после сорока сделала себе «прививку» от старости – научилась новой специальности, и теперь она редактор на гродненском новостном портале.

Ирина Новик, редактор HRODNA.LIFE:

«В возрасте сорока нужно задуматься, что делать в ближайшие лет 20. И я чувствовала, что есть потенциал и желание раскрыться с другой стороны. И это был шанс».

Которым важно воспользоваться вовремя.