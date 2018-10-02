закрыть
2 октября 2018, вторник, 12:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Глава Пентагона отменил свой визит в Пекин

  • 2.10.2018, 7:59
Джеймс Мэттис

Решение было принято в связи с растущей напряженностью между США и Китаем.

Американский телеканал CNN сообщает, что министр обороны США Джеймс Мэттис решил отменить свой визит в столицу Китая Пекин.

По данным издания, решение было принято в связи с растущей напряженностью между США и Китаем.

Отмечается, что во время поездки Мэттис должен был обсудить с китайскими официальными лицами вопросы безопасности.

На данный момент отношения между США и Китаем обострились из-за торговой войной, а также обвинений президента США Дональда Трампа в том, что Пекин пытается вмешаться в выборы в Конгресс США.


популярное за неделю

Мнение

Режим коллективного идиота
Режим коллективного идиота Ирина Халип
Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич