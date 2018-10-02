СМИ назвали две версии, за что Чепига мог получить «героя России» 4 2.10.2018, 8:12

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Анатолий Чепига

Журналисты готовы опубликовать детали расследований.

Два СМИ представили спикеров, которые назвали свои версии того, за что Анатолий Чепига мог получить награду «Герой России».

Подозреваемый Лондоном в отравлении Скрипалей Руслан Боширов, настоящее имя которого, по версии СМИ, Анатолий Чепига, возглавлял операцию по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом заявил бывший журналист Центра управления расследованиями Сергей Канев со ссылкой на свои источники, передает «Громадське».

По словам Канева, именно за эту спецоперацию Чепига получил звание «Герой России». Журналист обещал на днях опубликовать детали расследования. Журналисты канала не смогли получить подтверждение этой информации у адвокатов Виктора Януковича и прокурора по делу.

«Новая газета» нашла троих сослуживцев Анатолия Чепиги. Они высказали свою версию получения награды. По словам одного из мужчин, Анатолий Чепига «получил звание «Герой России» за Крым».

«Правда, не могу даже предположить, чем конкретно Чепига занимался в Крыму», — отметил собеседник.

Кстати, Канев участвовал в расследовании The Insider и Bellingcat, где утверждалось, что обвиняемый в покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Руслан Боширов оказался полковником ГРУ Анатолием Чепигой.

В 2001 году Чепига с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. На сайте академии Чепига указан в качестве «почетного выпускника».

«Уроженец села Николаевка, выпускник ДВОКУ 2001 года, Чепига Анатолий Владимирович трижды был в командировке в Чечне, имеет более 20 наград и знаков отличия. А в декабре 2014 года полковнику Чепиге А.В. за выполнение миротворческой миссии присвоено звание Героя РФ», — сообщает сайт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не имеет данных о награждении главой российского государства человека по фамилии Чепига.