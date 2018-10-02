Кувейт впервые за 26 лет прекратил поставки нефти в США 1 2.10.2018, 8:31

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Нефтяная карта мира стремительно меняется.

Кувейт прекратил поставки в США сырой нефти впервые с 1992 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информационного управления Министерства энергетики США, передает РБК.

Как отмечается в сообщении, импорт нефти из Кувейта в США упал до нуля в начале сентября.

Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, Эль-Кувейт перенаправил свои поставки на более прибыльные азиатские рынки. Так, в Азии платят $80 за баррель, в то время как США — $79, а в ЕС — $76, отмечает агентство. Всего, по данным Bloomberg, Кувейт поставляет в страны Азии 80% своей нефти.

Государственная компания Kuwait Petroleum, которая занимается продажей нефти, пока никак не прокомментировала эту информацию.

На сайте информационного управления Министерства энергетики США сообщается о сокращении импорта кувейтской нефти в Соединенные Штаты. Согласно данным, которые ведомство опубликовало 28 сентября, в июле Кувейт импортировал в США 63 тыс. барр. в день. В этом же месяце в 2017 году этот показатель составил 206 тыс. барр. в день. Самым крупным поставщиком сырой нефти в июле для США стала Канада, которая импортировала 3,562 тыс. барр. в день.

Пик поставок кувейтской нефти в США пришелся на период между 2012 и 2014 годом, отмечает Bloomberg, когда страна поставляла до более 400 тыс. барр в день.

Кувейт беспрерывно поставлял нефть в США с 1992 года. За год до этого американские войска сыграли решающую роль в освобождении эмирата от иракской армии, захватившей Кувейт в конце 1990 года. При этом поставки производились несмотря на продолжавшиеся пожары, возникшие из-за поджогов отступающих иракцев.