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Госдеп: Из России на черный рынок попали ядерные материалы

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  • 2.10.2018, 8:39
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Фото: Reuters

РФ может создать препятствия для международного расследование этих фактов.

Низкий уровень обеспечения безопасности на постсоветском пространстве, в частности в России, стал одной из причин того, что радиологические и ядерные материалы попали на черный рынок. С таким утверждением выступил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд, выступая в штате Мэриленд с речью, посвященной борьбе с контрабандой ядерных материалов. Текст выступления распространил в понедельник Госдепартамент, сообщает ТАСС.

«Отчасти из-за десятилетий слабых мер обеспечения безопасности в России и других частях бывшего Советского Союза после холодной войны — проблемы, которую американские программы помощи смогли на определенное время помочь исправить, — мы не можем быть уверены, какой объем радиологических и ядерных материалов уже находится на черном рынке», — полагает представитель внешнеполитического ведомства США, не приводя при этом конкретных данных и примеров.

По меньшей мере «пару раз», утверждал Форд, «террористы пытались заполучить «грязные бомбы», хотя до сих пор безуспешно». Он считает, что среди прочего имели место и случаи мошенничества, которые приводили к тому, что ядерные материалы попадали на черный рынок.

Помощник госсекретаря утверждал, что Россия может создать препятствия для работы Базы данных по инцидентам и незаконному обороту (ITDB) Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Он полагает, что «даже сегодня существует риск подрыва» деятельности данной базы «со стороны России ввиду затруднения в связи с включением в ITDB информации об использовании Кремлем радиоактивного полония для убийства Александра Литвиненко (экс-сотрудника ФСБ, отравленного полонием в Лондоне) в 2006 году».

Форд указал, что «поступающие сообщения об изъятии радиологических и ядерных материалов во всем мире иллюстрируют настоятельную необходимость устранения угроз», связанных с их контрабандой. «Наибольшее беспокойство вызывает тот факт, что с 1990-х годов страны сообщили о 18 случаях изъятия ядерных материалов, пригодных для создания оружия, в различных количествах», — отметил Форд, указав на такого рода инциденты «с высокообогащенным ураном в Грузии и Молдавии в 2000-х годах». По его словам, Вашингтон оказывает поддержку Киеву в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также вместе с НАТО «устраняет уязвимые высокорадиоактивные источники с бывшего советского военного объекта Украины».

При этом Форд подчеркнул, что все «попытки осуществления радиологических или ядерных терактов» были предотвращены. «Мы не считаем, что террористы уже смогли приобрести радиологические и ядерные материалы на международном черном рынке», — отметил помощник госсекретаря.


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