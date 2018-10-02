Лев Марголин: В равных условиях частник в Беларуси победит 2 2.10.2018, 8:50

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Лев Марголин

Лукашенко лучше уйти и не мешать этим процессам.

На недавнем совещании Лукашенко подчеркнул, что, как и прежде, выступает за сохранение потребкооперации, но пришло время ее «встряхнуть» – слишком уж много претензий к работе райпо.

После этого председатель правления Белкоопсоюза Валерий Иванов дал интервью газете «СБ. Беларусь сегодня», в которой заявил, что «идет нагнетание обстановки» и райпо заменить никто не сможет.

Эксперты UDF.BY с этим утверждением не согласились.

«Надо дать им спокойно умереть»

Экономист Лев Марголин отмечает, что Белкоопсоюз – структура, оставшаяся современной Беларуси в наследство с советских времен. Он считает, что искусственно «встряхивать» эту торговую сеть не нужно.

«Белкоопсоюзу нужно просто дать возможность поработать самостоятельно. Если они смогут реформироваться, найти новые формы работы и участки приложения сил – то пусть живут. Если нет – надо дать им спокойно умереть», – предлагает Лев Марголин.

В интервью газете Администрации президента Валерий Иванов объяснил нерентабельность торговой сети тем, что она выполняет социальную функцию и не отказывается от 2 тысяч убыточных магазинов. По его мнению, если райпо не станет, частник в деревню не пойдет.

Но Лев Марголин подвергает сомнению это утверждение:

«Поскольку Белкоопсоюз на сегодня является на селе, по сути, монополистом, невохможно проверить правдивость этих слов. Да, они действительно выполняют социальную функцию. Но но никто не знает, насколько эффективно они работают. Кто знает, может работать в деревне, выполняя социальную функцию, можно более эффективно».

Он приводит в пример итоги недавней проверки Комитета госконтроля, который выявил, что министерство энергетики необоснованно тратит деньги на автомобили и новый офис.

«Нужно создавать равные условия. Если есть льготы для Белкоопсоюза – дайте их и частнику. По моему убеждению, частник пойдет работать куда угодно, ему нужно просто не мешать и создать равные условия с Белкоопсоюзом. Сельскому потребителю надо дать возможность сравнить, что для него будет лучше. Я почему-то уверен, что если борьба в равных условиях начнется, то частник победит», – считает Лев Марголин.

«Когда не станет тех, кто делает черную работу, тогда не будет делать это и «Евроопт»

Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов подчеркивает, что в нынешних условиях «пойти работать в село может только самоубийца».

При этом он убежден:

«Не будет Белкоопсоюза – кто-то другой эту нишу займет, в том числе малые и средние предприниматели».

Кстати, сам Александр Лукашенко заявил, что поручал владельцу сети магазинов «Корона» разработать систему торговле на селе на примере Шкловского района. Также известно, что с согласия руководителя страны в деревни Оршанского района пустили «Евроопт».

В связи с этим Виктор Маргелов обращает внимание на более серьезную проблему, которая возникла в Беларуси в сфере розничной торговли.

«Сегодня среда выстроилась исключительно в пользу первой пятерки крупных торговых сетей. И Белкоопсоюз, кстати, в нее не входит. Государство, скажем так, ничем не ограничивает власть этой пятерки, а они этим активно пользуются. Если не принять меры по выравниваю условий деятельности в сфере розничной торговли, то пропадет не только Белкоопсюз, но и огромное количество еще оставшихся малых и средних предприятий. Первая пятерка их задушит, и мы будем выбирать условно между «Еврооптом» и «Еврооптом». В некоторых районах Минска это уже происходит», – говорит Виктор Маргелов.

Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства предостерегает:

«Условный «Евроопт» сегодня еще может строить и новые небольшие магазины, и автомобили раздавать, и все что угодно. Но когда не станет тех, кто делает черную работу, тогда не будет делать это и «Евроопт».

Кроме того, в этом есть элемент экономической безопасности: нельзя развивать компании до таких крупных размеров, при которых уже нельзя будет допустить их банкротства из-за опасности коллапса.

Виктор Маргелов подчеркивает, что настоящая конкуренция присутствует, когда люди и компании показывают лучшие результаты при прочих равных, а никогда добиваются успеха из-за своего монопольного положения.

Он считает, что нужно принимать меры по улучшению конкурентной среды, а уже потом думать об остальном – в том числе, необходимости в существовании Белкоопсоюза.