The Sun: Борис Джонсон перенесет Brexit, если станет премьер-министром 2.10.2018, 8:56

Борис Джонсон

Фото: AFP/KIRSTY WIGGLESWORTH

Политик выступает за новые торговые переговоры с ЕС.

Британское издание The Sun сообщает, что бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон намерен перенести Brexit в случае избрания премьер-министром, пишет nv.ua.

По данным журналистов, Джонсон хочет перенести выход страны из Европейского союза минимум на шесть месяцев.

Также бывший глава МИД хочет провести новые переговоры по торговому соглашению между Лондоном и Брюсселем.

Ранее Джонсон сравнил позицию премьера Терезы Мэй по Brexit с "поясом смертника на британской конституции".

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

В июле правительство Британии представило соглашение по выходу из ЕС в загородной резиденции в Чекерсе. План предполагает, что Британия будет следовать общеевропейским стандартам и мерам регулирования в сфере торговли товарами и сельхозпродукцией, а в обмен получит право на неограниченную торговлю ими на европейском едином рынке.

Евроскептики раскритиковали соглашение как слишком мягкое. По их мнению, соглашение в Чекерсе оставляет страну в прежней зависимости от Евросоюза и, чтобы этого не допустить, нужен “жесткий” Brexit - выход Британии из Европейского единого рынка, Таможенного союза ЕС и прекращение распространения юрисдикции Суда Европейского союза в Британии.

Из-за несогласия с позицией Терезы Мэй глава МИД Британии Борис Джонсон покинул правительство.

Великобритания планирует выйти из состава ЕС 29 марта 2019 года.