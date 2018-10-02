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Оршанец: В городе из-за приезда Лукашенко творится просто «жесть»

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  • 2.10.2018, 9:06
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Люди буквально не могут доехать до работы.

Об этом в телеграм-канале NEXTA написал белорусский блогер и журналист Степан Светлов.

«Пишет подписчик:

В Орше после приезда «усатого» начала твориться просто жесть, новый мэр сказал мне денег не надо и этим было все сказано....

Понагнали милицию, ГАИ, ОМОН. Штрафы не просят – гребут всех подряд, дежурят возле ресторанов, на улицах шныряют, КПЗ переполнено, звонят потом родственникам, что бы привезли резиновые сапоги и в колхоз отправляют, просто жесть!

ГАИ с утра просто начало города перекрывают и останавливают поголовно всех, проехать нельзя, ну там уже конечно бюджет поднимают и техосмотр и остаточное.

Люди до работы не могут доехать. И такое будет до конца года поговаривают. Я сам свидетелем был пары случаев. Стоит один милиционер, видать, наш оршанский и 2 ОМОНА приезжих. Дорога к Льнокомбинату узкая, однорядная, пешеходные переходы далеко, обычно люди спокойно переходят дорогу – ну так быстро перебегают. Они стоят в темноте и сразу направляются к этим несчастным и уводят куда-то во дворы.

Сосед на выходных выпил, вышел во двор покурить, живет на 1-м этаже, на лавочку сел – забрали. В общем, жесть полная!»


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