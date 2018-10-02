Драгун: Думаю, именно Анатольич щелкнул в моей голове тумблер, что надо бить с такого расстояния 3 2.10.2018, 9:14

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СТАНИСЛАВ ДРАГУН

Полузащитник БАТЭ рассказал о своем красавце-голе в ворота минского «Динамо».

Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун в интервью pressball.by рассказал о своем красавце-голе в ворота минского "Динамо" в центральном матче 23-го тура чемпионата Беларуси, в котором борисовский клуб праздновал волевую домашнюю победу — 2:1.

- В матче с молдаванами в Кишиневе ты промазал с пяти метров, а здесь с тридцати попал в “девятку”! Порой в футболе происходит необъяснимое?

- Это разные ситуации. В Молдове все произошло очень быстро: до удара у меня были доли секунды на размышление. А здесь, пока мяч летел, успел подумать, подготовиться, пробить — и попасть.

- Сейчас я больше спрашиваю про 53-ю минуту.

- Видел, что весь стадион стоя отдавал дань памяти Анатолию Капскому. Шикарный баннер с его фотографией, изображение на табло... К нему сразу и побежал, чтобы посвятить гол Анатольичу. Думаю, именно он щелкнул в моей голове тумблер, что надо бить с такого расстояния.

- Слышал, что после гола объявил диктор?

- Нет. Уже потом прочитал: передачу Драгуну отдал Анатолий Анатольевич Капский. А тогда просто радовался голу. Но после игры думал, что сказал бы Анатольич. Обычно он набирал меня вечерком и обсуждал матч со всех позиций — хороших и плохих. А в конце разговора постоянно говорил: “Братуха, обнимаю!” Этой фразы для полного счастья мне и не хватило: грустно осознавать, что больше он не позвонит...