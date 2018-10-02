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Как Скрипали разрушают стратегию Путина

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  • Фарид Закария, «Новое время»
  • 2.10.2018, 9:26
  • 2,545
Юлия и Сергей Скрипали

Сейчас важно сосредоточиться на Европе.

На мой взгляд, история с отравлением Скрипалей – это очередное доказательство того, что российский режим ведет очень активную, опасную и безответственную политику в отношении мира. Я не ожидаю больших изменений и хочу, чтобы в Вашингтоне действовали, исходя из понимания того, что Россия – это враждебно настроенная страна, которую следует сдерживать.

И на самом деле, так в Вашингтоне думают преимущественно все. За исключением одного человека – Дональда Трампа. И мне кажется, американская система распределения власти свидетельствует о том, что диктовать политику президент сам по себе не может. Как бы ему ни хотелось, а именно во времена его администрации санкции не только не сняли, но и усилили, и сегодня там Украину поддерживают гораздо больше людей, чем раньше. Пока в России не произойдут существенные изменения, даже для Дональда Трампа будет трудно каким-то образом изменить жесткую политику США в отношении России. И комитет по обороне и комитет по внутренним вопросам Конгресса четко об этом сигнализирует. Любое сопротивление их намерениям еще больше убеждеат их в том, что они и так знают: Россия настроена враждебно.

Но самая большая проблема этого противостояния на самом деле лежит не в США, а в Европе. Больше всего я волнуюсь о стратегии России, чтобы разделить Европу, рассчитывая, что страны вроде Италии начнут призывать к ослаблению санкции, в конце концов приведет к их пересмотру. Только представьте, если вслед за Европой об ослаблении задумаются в США, которые сейчас доминируют в этом вопросе.

Поэтому я считаю, что сейчас важно сосредоточиться скорее на Европе. Там история со Скрипалями пригодилась – стала поводом для ужесточения санкций. Последние, как мы знаем, должны пересматриваться каждые шесть месяцев, и это всегда вызывало трудности. Будем откровенны: в том, что санкции до сих пор действуют, заслуга британцев и немцев. Кто знает, что случится с Великобританией после Брекзита. Меркель придется сводить всех вместе самостоятельно.

Думаю, что история со Скрипалями послужила еще одним большим аргументом для тех, кто выступал за санкции раньше. Она не перерастет в какую-то военную схватку, как отмечают некоторые эксперты, однако еще раз усилит ощущение, что противостоять путем санкций – это важно.

Фарид Закария, «Новое время»


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