закрыть
2 октября 2018, вторник, 12:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

В Ингушетии протестующие перекрыли федеральную трассу РФ

  • 2.10.2018, 9:48
  • 2,211
Глава Чечни Рамзан Кадыров (слева) и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров
Фото: TACC

На трассе «Кавказ» парализовано движение.

В Ингушетии протестующие против соглашения о новой границе с Чечней перекрыли участок федеральной автодороги между столицей Ингушской республики Магасом и городом Назрань, сообщает Радио Свобода.

По словам источника, несогласованную с властями акцию организовали участники протестного автопробега. Перегородив своими машинами дорогу, они ограничили доступ к Магасу. В связи с этим на федеральной трассе "Кавказ" образовались пробки.

Ранее МВД Ингушетии призвало отказаться от несогласованных массовых акций в республике, предупредив, что их организаторы будут привлечены к ответственности.

26 сентября главы Чечни и Ингушетии – Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров – подписали соглашение о закреплении границы между регионами. Оно предусматривает обмен нежилыми территориями Надтеречного района Ингушетии и Малгобекского района Чечни, однако многие ингуши считают этот обмен неравноценным.

В этот же день в городах Магас и Сунжа прошли несогласованные акции протеста против подписания документа. Они были разогнаны полицией. Позднее 15 задержанных участников акций приговорили к штрафам.


популярное за неделю

Мнение

Режим коллективного идиота
Режим коллективного идиота Ирина Халип
Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич