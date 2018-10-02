В Ингушетии протестующие перекрыли федеральную трассу РФ 2.10.2018, 9:48

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Глава Чечни Рамзан Кадыров (слева) и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров

Фото: TACC

На трассе «Кавказ» парализовано движение.

В Ингушетии протестующие против соглашения о новой границе с Чечней перекрыли участок федеральной автодороги между столицей Ингушской республики Магасом и городом Назрань, сообщает Радио Свобода.

По словам источника, несогласованную с властями акцию организовали участники протестного автопробега. Перегородив своими машинами дорогу, они ограничили доступ к Магасу. В связи с этим на федеральной трассе "Кавказ" образовались пробки.

Ранее МВД Ингушетии призвало отказаться от несогласованных массовых акций в республике, предупредив, что их организаторы будут привлечены к ответственности.

26 сентября главы Чечни и Ингушетии – Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров – подписали соглашение о закреплении границы между регионами. Оно предусматривает обмен нежилыми территориями Надтеречного района Ингушетии и Малгобекского района Чечни, однако многие ингуши считают этот обмен неравноценным.

В этот же день в городах Магас и Сунжа прошли несогласованные акции протеста против подписания документа. Они были разогнаны полицией. Позднее 15 задержанных участников акций приговорили к штрафам.