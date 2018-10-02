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Милиционер выстрелил в минчанина, пытавшегося отобрать у него оружие

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  • 2.10.2018, 9:52
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Инцидент произошел в квартире на улице Павлины Меделки.

Наряд милиции пытался успокоить пьяную компанию в одной из столичных квартир. Нетрезвый мужчина попытался забрать у милиционера табельное оружие, предупредительные выстрелы его не остановили — он получил сквозное ранение голени. Об этом сообщили в ГУВД Мингориспоклома.

Звонок в милицию поступил 1 октября. Звонившие пожаловались на неизвестных, которые шумели в квартире на улице Павлины Меделки, а из окон выбрасывали бутылки.

Прибывший наряд обнаружил в квартире семь человек, двое из которых — женщины.

«Позже было установлено, что все они ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности», — отметили в милиции.

Сотрудники милиции стали интересоваться — на каком основании они все находятся в этой квартире и почему шумят.

«Все находившиеся в квартире начали вести себя агрессивно и провоцировать драку. Сотрудники милиции неоднократно предупреждали о возможном применении физической силы, специальных средств и оружия, но находящихся в квартире граждан это не остановило. Один из них попытался завладеть табельным оружием сотрудника милиции, в силу чего были произведены предупредительные выстрелы в сторону, однако, данная мера не успокоила нападавшего, и сотрудник был вынужден произвести один выстрел в ногу нападавшему», — рассказали в милиции.

После этого шесть человек были задержаны и доставлены в ЦИП на Окрестина. Мужчина со сквозным ранением левой голени доставлен в больницу.

Действиям задержанных дается правовая оценка.


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