Милиционер выстрелил в минчанина, пытавшегося отобрать у него оружие

Милиционер выстрелил в минчанина, пытавшегося отобрать у него оружие28
- 2.10.2018, 9:52
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Инцидент произошел в квартире на улице Павлины Меделки.
Наряд милиции пытался успокоить пьяную компанию в одной из столичных квартир. Нетрезвый мужчина попытался забрать у милиционера табельное оружие, предупредительные выстрелы его не остановили — он получил сквозное ранение голени. Об этом сообщили в ГУВД Мингориспоклома.
Звонок в милицию поступил 1 октября. Звонившие пожаловались на неизвестных, которые шумели в квартире на улице Павлины Меделки, а из окон выбрасывали бутылки.
Прибывший наряд обнаружил в квартире семь человек, двое из которых — женщины.
«Позже было установлено, что все они ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности», — отметили в милиции.
Сотрудники милиции стали интересоваться — на каком основании они все находятся в этой квартире и почему шумят.
«Все находившиеся в квартире начали вести себя агрессивно и провоцировать драку. Сотрудники милиции неоднократно предупреждали о возможном применении физической силы, специальных средств и оружия, но находящихся в квартире граждан это не остановило. Один из них попытался завладеть табельным оружием сотрудника милиции, в силу чего были произведены предупредительные выстрелы в сторону, однако, данная мера не успокоила нападавшего, и сотрудник был вынужден произвести один выстрел в ногу нападавшему», — рассказали в милиции.
После этого шесть человек были задержаны и доставлены в ЦИП на Окрестина. Мужчина со сквозным ранением левой голени доставлен в больницу.
Действиям задержанных дается правовая оценка.