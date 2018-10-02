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В Японии назначено новое правительство

  • 2.10.2018, 9:55
Фото: AP

Две трети состава являются новыми людьми в кабинете министров.

В Японии объявили новый состав правительства, свои посты сохранили шесть ключевых министров, приближенных к премьеру Синдзо Абэ. Об этом сообщает японский телеканал NHK во вторник, 2 октября, передает korrespondent.net.

По данным СМИ, свои посты сохранили вице-премьер и министр финансов Таро Асо, министр иностранных дел Таро Коно, министр экономики, промышленности и торговли Хиросигэ Сэко, министр госземель и транспорта Кэйити Исии, министр экономического восстановления Тосимицу Мотэги и генсек правительства Японии Есихидэ Суга. Две трети состава являются новыми людьми в кабинете министров.

Ранее сообщалось, что Абэ готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.


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