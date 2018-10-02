Белоруска в Италии: Именно так и хочу жить! 4 2.10.2018, 9:59

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Наша землячка родилась в семье простых инженеров.

Лидия Давыдова — трэвел-журналист, сторителлер, автор нескольких проектов, связанных с Италией. Когда-то она решила остаться в незнакомой стране, чтобы исполнить свою «итальянскую мечту».

Сегодня Лидия разрабатывает маршруты по Италии для самостоятельных путешественников, ведет тренинги и ретриты в Тоскане La Vita, и на этом не останавливается. О том, как не терять веру в себя, о жизни в Италии, интеграции и мечтах героиня рассказала tut.by.

— Я из обыкновенной семьи родителей-инженеров, — начинает рассказ Лидия. — Коммуналка, путевки в санатории, дефицит, деревня летом. Но воспоминания самые теплые. Именно родители, точнее, папа, привили любовь к итальянским песням. Каждое воскресенье мы слушали пластинки. Все эти «феличита» и «аморе» пели в душе с детства.

Тогда я мечтала быть диктором и телеведущей. (Улыбается.) Вела семейную передачу «На диване». Записывала программы на кассеты. А позже мечтала писать и стать журналистом. Обе мечты в какой-то мере сбылись. Мне доводилось выступать публично, и я начала писать и публиковаться.

«Провела в Риме три недели и бесповоротно влюбилась в город и страну»

В Минске я работала в одной негосударственной организации. Делала проекты по межкультурному обучению, правам ребенка, лингвистические лагеря. Занималась фандрайзингом: выдумывала проекты и подавала на гранты в европейские организации. Выиграла бюджет на проведение ролевой игры между пятью странами. Проект проходил в Беларуси.

По работе часто путешествовала. Тогда и появилось желание пожить в Европе. Мне нравилось учить языки и общаться с людьми из разных культур. Однажды меня отправили в Рим по проекту обмена опытом между двумя министерствами. Провела там три недели и бесповоротно влюбилась в город и страну.

Год спустя я оказалась в Милане, но уже по личным обстоятельствам. У меня была самая банальная история на свете: «влюбиться в итальянца». Только с не очень счастливым концом. История закончилась, но я была интегрирована в город, работала и решила остаться.

Думаю, в Европу я бы все равно уехала. Подала заявку и выиграла стипендию на годовое обучение в Варшавском университете (я говорю по-польски, семья со стороны мамы — поляки). Однако параллельно разворачивалась итальянская история, и я приняла решение в пользу Милана.

«Приехала с полной уверенностью, что мое резюме будет котироваться»

В Италии не случилось какой-то сложной интеграции. Милан — большой город с активной культурной и социальной жизнью, как, впрочем, и Минск. К тому же я сразу пошла работать, и мне было не до ностальгии. Правда, начинала я не с позиции мечты.

Приехала с полной уверенностью, что мое резюме будет котироваться. Ох, как я ошибалась! Образование в менеджменте, три языка, опыт ведения международных проектов, конкретные кейсы оказались невостребованными.

Начала с самых низких позиций. Моя первая работа была… официанткой. Шла продвигать ресторан - и меня взяли. Но потом один из владельцев заведения исчез, и остался тот, кто верил в конкретные профессии. (Улыбается.) И я начала разносить по вечерам блюда, а до начала ужина — принимать у людей пальто. Гардеробщица-официантка с высшим образованием и опытом работы в международных проектах ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ. Мое эго не просто плакало, оно рыдало.

Потом я оказалась в крутом модельном агентстве, которое действует и сейчас. Оно — официальный представитель Моники Беллуччи, Кейт Мосс в Италии. Думала, что буду там дефиле организовывать. На самом деле нужна была девушка на ресепшн. Продержалась там год, а потом сменила работу и начала карьеру в брендинге. ⠀

«Приходилось и костюм босса из химчистки забирать, и кофе подавать, и на почту бегать»

Самый сложный момент, пожалуй, был, когда я поняла, что мои личные отношения не складываются. Я ушла и оказалась совсем одна. Зарплата на тот момент была 800 евро — это совсем немного по миланским меркам. За 600 евро снимала крохотную мансарду в 20 метров, а прожить на 200 евро в Милане сложно.

В тот момент я металась, искала работу и в других городах. У меня был кризис: стоит ли вообще здесь оставаться. Отсылала резюме в Москву (там мой опыт уже был европейским и мне давали хорошие позиции), в Лондон (а там могла претендовать только на помощника менеджера), думала вернуться в Минск. Но через месяц мне повысили зарплату в миланском офисе, и я восприняла это как знак. Осталась.

Меня часто спрашивают, как искала работу, как меня брали без итальянского образования. Честно, у меня никогда не спрашивали диплом. Только опыт. Я показывала резюме и рассказывала, на что способна. Не ждала позиции мечты, а сама писала в компании. Отправляла сопроводительное письмо, перечисляя, чем могу быть полезна.

Начав работать в брендинге, стартовала с позиции личного ассистента. Приходилось и костюм босса из химчистки забирать, и кофе подавать, и на почту бегать. Постепенно приобрела опыт, начала помогать аккаунт-менеджеру. И изучать эту новую для себя профессию.

Аккаунт-менеджер в агентстве отвечает за клиентов. Это тот человек, который убеждает клиента работать именно с этой компанией, создает контракты, ведет переговоры, убеждает клиента в необходимости той или иной услуги, следит за качеством работы команды дизайнеров. Клиенты могут быть совершенно разными: от бренда стирального порошка до автомобиля или подгузников. Чем дольше работаешь, тем более интересные проекты получаешь. Участвуешь не только в текучке, но и стратегической части. Определение позиционирования, создание бренд-платформы и всего того, что позволяет компании завоевать новые вершины.

Сменив два агентства, я дошла до позиции "синьор аккаунт-менеджера". Автономно вела итальянские и международные проекты. Участвовала в запуске Мулино Бьянко на российском рынке, бренда пасты Барилла — на американском. Создавала презентации и контракты на трех языках. С момента первой работы до престижной позиции "сеньор аккаунт-менеджера" прошло 5 лет. И это была лучшая школа жизни.

Не унывать в трудные моменты помогали электронные письма и заметки. Я всегда любила писать, но именно в Италии моя любовь к писательству обострилась. Мне хотелось делиться тем, что происходит в новой стране, с семьей и друзьями. Я завела блог в ЖЖ, начала рассказывать о своей жизни, проблемах, разнице менталитета.

Меня заметили. Издательство АСТ опубликовало книгу «Записки эмигрантки, или dolce Vita на самом деле». Conde Nast Traveller Russia предложил вести рубрику о Милане. Я начала писать статьи на заказ в печатные тревел- и лайфстайл-издания, создавала материалы для порталов и онлайн-изданий.

«В Милане ты пашешь нереально много»

Италия — целый мир из 20 отдельных регионов. И говорить об Италии в целом неверно. У каждого региона своя еда, культура, история, даже язык.

Нет общего национального характера, нет общей национальной еды. То, что делают в Милане, совершенно не принято на юге. И образ жизни севера и юга радикально различается. Южане более громкие, миланцы — сдержанные.

В Милане жизнь суетливая и быстрая. Встал, помчался на работу, выпил залпом кофе у барной стойки, уселся в офисе трудиться, выбежал на обед, вечером поужинал аперитивом с коллегами. Вернулся поздно. Выставки, инсталляции, опенспейсы, дизайнерские кварталы. Милан — город для строящих карьеру, амбициозных людей. Это город возможностей. Самый крутой город Италии для реализации себя, особенно в корпоративном бизнесе.

Поэтому, когда я слышу, что итальянцы не хотят работать или что они «наслаждаются каждой минутой», улыбаюсь. В Милане ты пашешь нереально много! Там не до «наслаждения жизнью».

Юг Италии — совсем другая история. У нас родственники на Сицилии. Так вот, Джо работает 30 лет на местной фабрике. До пенсии осталось 15. Всю жизнь та же работа, тот же город. Дом с видом на море, запах запеченных кальмаров. В отпуск ездят редко. Зачем. Все равно такого моря нигде не найти. Скромная достойная жизнь. Никакого стресса. Для кого-то скука, для него — благодать.

Еще юг — это совершенно другие отношения в семье. Наш дядя из Милана развелся, потому что мама жены родом из Апулии приезжала слишком часто. Она останавливалась в их двухкомнатной квартире надолго. Потом переехал на пару месяцев брат, он поступал в миланский университет. Северный менталитет дяди не выдержал «радушия» южной семьи.

Сейчас я живу в Тоскане, в маленьком городе Лукка. Передвигаемся исключительно на велосипедах, покупаем еду у фермеров, в 10 минутах от нас горы. Я работаю из дома. Мои встречи с клиентами теперь проходят не в дизайнерских кварталах, а в агроусадьбах с видом на лошадок и овечек, оливковые рощи. Сейчас мой быт сильно отличается от миланского.

Италия очень разная. Ее можно исследовать бесконечно. Общее для всех регионов — красота. И эта красота совершенно естественная, не нарочито созданная. Если бы эту старину отполировали, убрали шероховатости, починили все трещинки, отрезали бы плющ, чтобы тот не заползал на оконную раму, заменили бы каменные выпуклые фасады на гладкие оштукатуренные стены, она, итальянская красота, была бы совсем иной.

Не то чтобы за садами не ухаживали, а дома не реставрировали, но в Италии, особенно провинциальной, много неравномерности. Ей позволяют быть такой: не до конца идеальной. Разрешают это естественное смешение фактур, наслоение цветовых гамм и материалов. В этом и есть ее изюминка.

Когда меня спрашивают, чего не хватает Минску в сравнении с итальянскими городами, хочется попробовать поставить вопрос наоборот. Может, Италии стоит чему-то поучиться у Минска? Знаете, есть до сих пор такой культ Европы: мол, там у них... «Вот там точно все делают для человека». Вы точно это знаете?

Я приезжаю в Минск стабильно раз в год и в этот раз увидела город совершенно другим. Еще круче. Здесь другие вибрации, другая атмосфера. Он стал совсем европейским. Крутые инициативы, фестивали, кварталы, ваша Новая Боровая — это же семейный рай. Моя дочка носилась по местным площадкам со счастливым визгом. Площадки детские, кстати, везде отличные. Поверьте, я знаю о чем говорю. Нам в Италии такое и не снилось.

Возможно, когда мы долго живем где-то, перестаем ценить. Негативизм — это вообще такая привычка. Привычка все критиковать. Одни люди видят только перспективы, другие — проблемы. Но мы сами решаем, что именно мы видим. Я верю в будущее Беларуси. Здесь есть таланты, есть свои бренды и есть потенциал.

«Именно так и хочу жить»

Со временем я осознала, что хочу больше личной свободы, хочу сама решать, как проводить каждый день свой жизни. Это же моя жизнь. К тому же в клиенты мне дали табачный бренд. Для меня это был принципиальный вопрос. Хочется создавать в жизни что-то и правда ценное, а не травить восточноевропейских подростков табаком.

Параллельно я продолжала как журналист сотрудничать с глянцевыми журналами и получила заказ от гастрономического журнала «Первое второе третье» на создание номера о любимом миланцами регионе Лигурия, самое близкое к Милану море. Все было в моих руках. Я должна была сама найти героев, сама продумать концепцию и тему всех пяти статей. Фактически целый номер. Друзья в Генуе пустили пожить в свою квартиру на неделю.

Просыпалась, пила кофе с молоком, обмакивая туда фокаччу. Да, именно так и завтракают жители Генуи. Потом забиралась на холмы Пятиземелья. Узнавала, что такое шакитра и почему анчоусы стоит ловить в полночь. Утром беседовала с профессором генуэзского университета. А на закате поднималась в горы пробовать стряпню повара-рыбака.

Я гоняла по Аурелии на мотороллере, брала интервью, бродила по генуэзским лабиринтам, пропитывалась запахом жареных кальмаров, потом возвращалась и писала, писала, меня было не остановить. Я была счастлива. Каждую минуту делала то, что мне искренне нравилось.

А когда вернулась в Милан, решила: именно так хочу жить. Начала откладывать 30% с каждой зарплаты. Создавать подушку безопасности. Параллельно проходить десятки курсов: как делать сайт, как оптимизировать его под поисковики. И постепенно придумала, как создавать маршруты. Так же, как создала тот большой материл о Лигурии, начала делать маршруты для самостоятельных путешественников. Тот материал и вдохновил на начало такой деятельности.

Сначала запустила маршруты одного дня по Милану, потом начала делать индивидуальные путешествия и постепенно, по кирпичику, строить свои проекты. В итоге я уволилась. Мне было очень страшно, и я долго решалась на этот шаг.

Сейчас у меня несколько проектов. Готовые маршруты по Италии для самостоятельных путешественников. Скачал — и путешествуй сам. Например, сейчас я запустила гид по гастрономической Тоскане. Там то, что собирала годами: лучшие агротуризмы, винодельни, сыродельни. Инсайдерские места, которые не найти самим. Два года назад создала проект тренингов и ретритов в Тоскане La Vita.

Среди тосканских панорам участницы занимаются полезными практиками. Бьюти, психология. Такой бутиковый формат, максимум 12 человек. Мы живем на семейной вилле, нам готовят домашнюю итальянскую еду, собираем оливки, ходим по трюфель и параллельно учимся чему-то: варить кремы или медитировать, рисовать, танцевать, разное. Параллельно развиваю корпоративное направление. У компаний есть интерес организовать собственные мероприятия в Тоскане для клиентов, коллег. И я могу им в этом помочь.

Тоскана — место силы. Здесь и правда особая атмосфера, идеальная для перезагрузок. Ну и красиво же. Все эти кипарисы, неравномерность ландшафта, старинные вилы, венчающие холмы.

«Наши возможности ограничены лишь в голове»

Планов много. Продолжать развивать существующие проекты. Работаю над новой идеей. Без деталей скажу, что там органично сплетаются все предыдущие знания и опыт: брендинг, журналистика и знание Италии.

Я пришла к выводу, что любой опыт в жизни ценен. Все, что мы делаем, пригодится. Возможно, сейчас мы этого не понимаем, но рано или поздно весь этот разнообразный опыт сложится в общий пазл. Мне пригодился и опыт ведения клиентов, и все мои языки, и умение создавать большие журналистские материалы. Все. Буквально все. Даже умение делать кофе для Моники Беллуччи. Я хорошо делаю кофе. (Смеется.)

И я искренне верю, что мы сами создаем свою судьбу. Понятно, есть какие-то начальные условия: семья, страна, здоровье, карма, если кто верит. Но если у вас есть две руки, две ноги, есть голова на плечах и желание двигаться вперед — можно все. Наши возможности ограничены лишь в голове. И я уверена, что пессимисты на этом предложении закатили глаза. Ну и окей, а оптимисты тем временем идут вперед.

Все то, что мы нарисовали в своем воображении, случается. Плохое тоже, кстати. Моя деревенская бабушка Юзефа учила: «Добра думай, добра будзе». И это правда так.