«Как выживать с тремя детьми на $75?» 3 2.10.2018, 10:32

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Фото: «Радыё Свабода»

Татьяна Прокопенко победила рак и оказалась на грани нищеты.

42-летняя Татьяна Прокопенко в прошлом году заболела раком. До болезни женщина работала на свинокомплексе, хорошо зарабатывала. После операций и химиотерапии получила инвалидность и множество ограничений, вследствие которых не может найти работу, передает «Радыё Свабода». Рак она победила. Но бюрократическая система, из-а которой женщина оказалась на грани нищеты, пока не поддается.

«Оформите инвалидность - будете иметь прибавку к зарплате»

Татьяна Прокопенко работала на свинокомплексе в деревне Мышанка Петриковского района. Комплекс принадлежит предприятию «Полесье-Агроинвест». Женщина ухаживала за поросятами, имела неплохой заработок. В сентябре 2017 года у нее обнаружили онкологию. Что пришлось пережить за следующих шесть месяцев, сегодня больно и страшно вспоминать. Операция, химиотерапии... Дома мать ждали трое детей. Старшая - студентка. Младшие сын и дочь ходят сейчас в пятый и восьмой класс.

В марте врачи объявили: рак побежден. В больнице посоветовали оформить группу инвалидности - будет плюс к зарплате. Татьяна стала инвалидом третьей группы. Но прибавку к зарплате она не получила. Да и самой зарплаты больше не видела. Женщину уволили с работы по состоянию здоровья. На свинокомплекс пришло письмо с медико-реабилитационной комиссии. Там писали об ограничении, о невозможности работы во вредных условиях. На комплексе расстались с хорошим работником. Не предложили и более легкой работы.

«Сказали: "Ты все равно полностью не пройдешь медицинскую комиссию. А вдруг ты умрешь - нам за тебя отвечать?" Куда только за эти шесть месяцев не обращалась по поводу работы - все впустую», - рассказала женщина.

Ее муж перебивался случайными заработками - в деревне с работой сложно. Поехал на российские стройки, но это лотерея. Раз заплатили, второй раз - нет, третий - «кинули». Семья жила на 165 рублей пенсии. Из этих денег нужно было платить коммунальные и за кредит.

«Кредит брала, когда была здорова. Хотели жить, как люди, тем более заработок позволял», - объясняет женщина.

Летом выживали с помощью леса - сдавали чернику и лисички

После болезни не хватало на еду. Об одежде в семье даже не думали. Старшая дочь бросилась помогать матери - летом устроилась в детский лагерь. Во время учебы в университете подрабатывала официанткой. «Но она не успевала. Мне хочется, чтобы дочь получила образование. Не бросать же ей учебу из-за меня», - говорит Татьяна.

Летом семья жила с огорода - посадили картофель, огурцы, помидоры. Деньги имели из леса - с детьми собирали чернику, лисички. За заработанное собрали младших в школу, ездили в Гомель на аттракционы.

Татьяна жалеет, что получила группу инвалидности. Убеждена: если бы не эти ограничения - нашла бы работу.

«Вся в долгах теперь. Хорошо, что сестра помогала, подруга. Ей давали продовольственный паек на ферме, так она мне отдавала. Теперь подруга сама потеряла работу. У нас о людях не заботятся. Своих выгоняют, набирают чужаков», - делится женщина.

Она ездила в райисполком - там не помогли. Искала работу в Калинковичах - впустую. Добрались с подругой до Минска - некая фирма обещала за 80 рублей устроить на работу вахтовым методом. Тишина.

«Зачем дают эти группы, если потом никуда не берут на работу? Как выживать с детьми на 165 рублей?», - спрашивает женщина.

После онкологии врачи советуют не волноваться, не иметь стресса, беречь себя. «У меня и депрессия уже была, и стресс, и сколько слез я выплакала за эти месяцы. У меня обида - разве я виновата, что заболела? Разве я сама хотела, чтобы меня резали, делали химиотерапию? Как не быть стрессу, если ежедневно думаешь, где брать деньги, как жить?», - говорит Татьяна.

«Пришла осень, потом зима наступит. Что я буду делать дома?»

Она удивляется, что на бывшей работе ее обманули. Уверяли, что женщина не пройдет медицинскую комиссию. Но на прошлой неделе Татьяна обратилась к медикам в Петрикове, и там сказали, что по крайней мере подсобным рабочим на свинокомплексе она может работать. Дали соответствующие бумаги. Разрешила такую работу и медико-реабилитационная комиссия.

Сейчас Татьяна пытается попасть на прием к директору хозяйства «Полесье-Агроинвест». От него будет зависеть, вернется ли она на свинокомплекс или нет.

«Мне нужна работа. Пришла осень. Наступит зима. Что я, буду сидеть дома? Что я буду делать? Мне нужно быть с людьми, общаться, работать», - говорит жительница Мышанки.

«Окажем помощь в размере бюджета прожиточного минимума»

Начальник управления труда, занятости и социальной защиты Петриковского райисполкома Константин Пликус в комментарии отметил, что знает о ситуации Татьяны. Он обещает, что женщине будет оказана помощь - 213 рублей. Начальник управления не исключает, что помощь даст и Гомельский областной комитет труда, занятости и социальной защиты - туда районное управление направило соответствующие бумаги.

Татьяна ждет среды. Пойдет на прием к директору «Полесье-Агроинвест». Она надеется, что после победы над раком справится и с этими жизненными трудностями.