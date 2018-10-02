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Школьный друг Чепиги: Узнал его сразу, как только опубликовали первые фото

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  • 2.10.2018, 10:12
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Журналист The Telegraph побывал на малой родине разоблаченного полковника ГРУ.

"Он был хорошим мальчиком": подозреваемый в отравлении Скрипаля избрал карьеру в российской армии, проведя детство среди военных.

"Человек, обвиняемый в отравлении Сергея Скрипаля, вырос в семье, имевшей связи с российской армией, и поступил учиться на офицера сразу после окончания школы, как утверждают жители его родного городка (так в оригинале, ниже Березовка названа деревней. - Прим. ред.) у китайской границы", - пишет журналист The Telegraph Алек Лун, побывавший на малой родине Анатолия Чепиги (перевод – inopressa.ru).

"Анатолий Чепига (соседи подтвердили, что это подлинное имя одного из тех, кто предположительно совершил в Солсбери атаку с применением нервно-паралитического вещества) вырос в одноэтажном доме из белого кирпича с ржавой железной крышей на немощеной улице прямо напротив школы, где он был звездой футбола", - пишет издание. "Но здешние соседи вспоминают полковника специальных сил, которого Британия разыскивает за атаку с применением нервно-паралитического вещества, с нежностью - как сознательного ученика и заядлого спортсмена, чья блестящая военная карьера стала поводом для гордости для его семьи", - говорится в статье.

"Да, это он. Я дружил с его отцом. Он был хорошим мальчиком", - сказал в пятницу Анатолий Чепайкин. Издание поясняет, что ему "показали фотографии человека, которого британские власти назвали "Руслан Боширов".

"Документы и фотографии, опубликованные расследовательской группой Bellingcat, наводили на мысль, что человек, называвший себя "Руслан Боширов", в действительности был Анатолием Чепигой, полковником ГРУ - той же военной разведслужбы, в которой служил Скрипаль. Многие соседи и знакомые в родной деревне Чепиги в 5 тыс. миль восточнее Москвы подтвердили в интервью Daily Telegraph - первому западному изданию, чьи журналисты посетили эти места, - что Боширов и Чепига - один и тот же человек", - говорится в статье.

"О, как он постарел! Выглядит таким старым! Это потому, что он был на войне", - сказала бывшая соседка Чепиги Валентина Харченко, когда ей показали изображение "Боширова" в момент его прибытия в аэропорт Гэтуик в марте.

Бывший школьный друг, который назвался просто "Александр", сказал, что узнал Чепигу, когда в сентябре в прессе были опубликованы первые фотографии подозреваемых в отравлении в Солсбери", - говорится в статье.

"Вместо того чтобы пойти в регулярную армию по призыву, как большинство 18-летних юношей, Анатолий подал заявление в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище в Благовещенске", - пишет издание.

"Офицеры из училища (в оригинале "академии". - Прим. ред.) воздержались от комментариев, но два выпускника сказали в интервью Telegraph, что учились с Чепигой, и его имя указано в списке вместе с именами других выдающихся выпускников на мемориале, находящемся там", - говорится в статье.

"Местные жители шокированы тем, что их бывшего соседа обвинили в попытке убить Скрипаля, несколько человек усомнились в обвинениях и в том, что отравление вообще было", - пишет автор.


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