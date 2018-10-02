Как чиновники сажают людей на цепь 2 2.10.2018, 10:15

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Белорусы, которые получают помощь от государства, не имеют права работать.

Владимир Пастухов из Волковыска 17 лет ухаживает за двумя братьями с инвалидностью. Мужчина оформил соответствующие документы и получает от государства помощь – 460 рублей в месяц. Но половину денег недавно заставили вернуть – так как Владимир выезжал за границу, сообщает «Белсат».

Люди, которые получают помощь, не имеют права работать. Но чиновники решили, что и выезжать за границу или оставлять дом человек тоже не может. Социальные службы подсчитали все выезды Владимира за два года и выставили счет на 200 рублей. Мол, возвращай помощь, потому что фактически за братьями не ухаживал. Мужчина согласился возвращать государству 16 рублей ежемесячно, лишь бы не забрали автомобиль.

Однако сейчас он фактически не выездной. Ведь ни отпусков, ни выходных при уходе за инвалидами не предусмотрено.

«Если человек работает на работе, он имеет стаж, зарплату, отпуск и выходные – все есть. А у нас кто ухаживает, по идее, как рабы или собаки на цепи, у которых нет никаких прав, ничего», – констатирует Владимир.

И мужчина такой не один. Марина Осьмак осталась должна государству около 80-ти рублей. Ведь на две недели попала в больницу и не предупредила об этом органы соцзащиты. Она ухаживает за 25-летним сыном Евгением с инвалидностью.

Нигде не прописано, сколько времени нужно проводить возле человека с инвалидностью, чтобы это считалось уходом за ним. Более того, согласно законодательству, выезд за границу – это повод лишить помощи. Если уезжает инвалид, а не тот, кто за ним ухаживает.